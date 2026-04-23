Yamali klubihooaeg on läbi, MM-iks on lootust

Eelmises liigamängus viga saanud Lamine Yamal sel hooajal enam Barcelonat ei esinda, aga Hispaania jalgpallitäht loodab suvisel MM-il väljakule naasta.

18-aastane Yamal sai kolmapäeva õhtul Hispaania kõrgliiga mängus penaltit lüües viga ning Barcelona teatas neljapäeval, et hispaanlase vasaku jala reie tagalihases tuvastati rebend, mis lõpetab tema klubihooaja.

Yamal lõi sel hooajal Hispaania kõrgliigas 28 mänguga 16 väravat ning tegi 11 väravale eeltööd,

Barcelona on Hispaania kõrgliigas esikohal ning edu igipõlise rivaali Madridi Reali ees on kuus mänguvooru enne hooaja lõppu üheksa punkti, kuid Realil on 10. mail hea võimalus vahet vähendada, kui toimub hooaja viimane El Clasico. Barcelona langes Meistrite liigas konkurentsist veerandfinaalis, kus tuli tunnistada Madridi Atletico paremust.

Klubi teatel käsitletakse Yamali vigastust ettevaatlikult ning ta peaks juunis ja juulis Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel väljakule naasma. Hispaania kuulub H-alagruppi Saudi Araabia, Uruguay ja Rohenemeesaartega, valitsev Euroopa meister alustab turniiri 15. juunil Atlantas.