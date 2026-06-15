X!

Yamal alustab Hispaania MM-i avamängu varumeeste pingilt

Jalgpalli MM
Lamine Yamal
Lamine Yamal Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondise tähtmängija Lamine Yamal on reielihase vigastusest taastunud, kuid alustab peetavat MM-i avamängu Roheneemesaarte vastu varumeeste pingilt.

18-aastane Barcelona ääremängija pole ametlikus kohtumises väljakule jooksnud alates 22. aprillist, mil ta sai vigastada. Hispaania peatreener Luis de la Fuente kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et Yamal on terve ning valmis vajadusel mängu sekkuma.

"Ta on saadaval, kuid mitte algkoosseisus. Ta on suurepärases seisus, et mõned minutid mängida," sõnas De la Fuente.

Sarnaselt Yamalile alustavad pingilt ka ääremängijad Nico Williams ja Victor Munoz, kes on samuti hiljutistest tervisemuredest taastunud.

Hispaania kuulub tänavusel MM-il favoriitide sekka. De la Fuente hinnangul on tema käsutuses koguni maailma tugevaim koondis.

"Minu jaoks on see maailma parim meeskond. Parimad mängijad. Meie tugevust näitab juba see, kui kvaliteetsed mängijad jäävad algkoosseisust välja," ütles juhendaja.

Valitsev Euroopa meister Hispaania alustab H-alagrupi turniiri kohtumisega Roheneemesaarte vastu. Seejärel ootavad neid ees mängud Saudi Araabia ja Uruguayga.

Hispaania tõusis favoriitide hulka pärast edukat Euroopa meistrivõistluste turniiri 2024. aastal, kus alistati järjest Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa ning võideti Euroopa meistritiitel.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

MM-i tänased mängud
18.50
ETV2
H-alagrupp
Hispaania – Roheneemesaared
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

19:51

VAATA OTSE | Roheneemesaared ja Hispaania avapoolajal väravaid ei löönud Uuendatud

18:47

Meedia: Rootsi saun läks Tuneesia peatreenerile ametikoha maksma

18:01

Yamal alustab Hispaania MM-i avamängu varumeeste pingilt

16:48

Jalgpalli MM-i avamäng tõi ERR-i kanalites ekraanide ette ligi 200 000 vaatajat

16:44

Uruguay süüdistab FIFA-t MM-i avamängu eel tekkinud reisikaoses

15:11

13 MM-il osalevat riiki moodustasid UEFA presidendi sõnavõtu peale ühisrinde

07:00

Viis väravat löönud Rootsi korjas kolm punkti

05:55

Holland ja Jaapan tegid põneva viigi, Elevandiluurannik võitis hilisest väravast

14.06

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

14.06

FIFA maksab MM-ilt kõrvale jäänud kohtunikule täispalga

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

19:52

Kontiolahti ja Östersund soovivad võõrustada 2031. aasta laskesuusatamise MM-i

19:51

VAATA OTSE | Roheneemesaared ja Hispaania avapoolajal väravaid ei löönud Uuendatud

19:03

FOTOD | EOK esitles olümpiaraamatut "Milano Cortina 2026"

18:47

Meedia: Rootsi saun läks Tuneesia peatreenerile ametikoha maksma

18:32

Vihmasajus peetud rallikrossi EMV-etapil särasid uued võitjad

18:01

Yamal alustab Hispaania MM-i avamängu varumeeste pingilt

17:24

Cucurellast sai Mourinho esimene täiendus Madridi Realis

16:48

Jalgpalli MM-i avamäng tõi ERR-i kanalites ekraanide ette ligi 200 000 vaatajat

16:44

Uruguay süüdistab FIFA-t MM-i avamängu eel tekkinud reisikaoses

16:17

Raid ja Saar jõudsid BMX-krossi MK-etapil kaheksandikfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo