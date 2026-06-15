Yamal alustab Hispaania MM-i avamängu varumeeste pingilt

18-aastane Barcelona ääremängija pole ametlikus kohtumises väljakule jooksnud alates 22. aprillist, mil ta sai vigastada. Hispaania peatreener Luis de la Fuente kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et Yamal on terve ning valmis vajadusel mängu sekkuma.

"Ta on saadaval, kuid mitte algkoosseisus. Ta on suurepärases seisus, et mõned minutid mängida," sõnas De la Fuente.

Sarnaselt Yamalile alustavad pingilt ka ääremängijad Nico Williams ja Victor Munoz, kes on samuti hiljutistest tervisemuredest taastunud.

Hispaania kuulub tänavusel MM-il favoriitide sekka. De la Fuente hinnangul on tema käsutuses koguni maailma tugevaim koondis.

"Minu jaoks on see maailma parim meeskond. Parimad mängijad. Meie tugevust näitab juba see, kui kvaliteetsed mängijad jäävad algkoosseisust välja," ütles juhendaja.

Valitsev Euroopa meister Hispaania alustab H-alagrupi turniiri kohtumisega Roheneemesaarte vastu. Seejärel ootavad neid ees mängud Saudi Araabia ja Uruguayga.

Hispaania tõusis favoriitide hulka pärast edukat Euroopa meistrivõistluste turniiri 2024. aastal, kus alistati järjest Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa ning võideti Euroopa meistritiitel.