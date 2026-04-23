Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

18-aastane Yamal teenis 40. minutil penalti ja asus ise seda ka lööma, aga pärast skoorimist ei asunud ta tähistama, vaid langes murule ja haaras vasaku jala tagareiest kinni.

"Peame ootama ja vaatama, mis see täpsemalt on," ütles Barcelona peatreener Hansi Flick, kelle sõnul tehakse Yamalile neljapäeval põhjalikud uuringud. "Midagi seal igatahes oli, midagi ta tundis. Ega ta ilma põhjuseta poleks ju pärast väravat väljakult lahkunud. Nii et midagi juhtus. Loodetavasti pole midagi väga hullu, aga peame uuringud ära ootama."

"Loodetavasti peab Lamine ainult paar nädalat palliplatsil eemal olema. Ta on alles noor, kindlasti paraneb ta ilusti," ütles ESPN-ile Pedri, kes on Yamali tiimikaaslane nii Barcelonas kui ka Hispaania koondises.

Barcelona on 82 punktiga La Liga kindel liider, edestades Madridi Reali üheksa punktiga ehk isegi kui Yamal peab eemale jääma, liigub Barcelona kindlalt tiitlikursil. Suurem küsimus on aga see, kas noor staar saab suvisel MM-il kaasa teha. Hispaania kuulub H-alagruppi, MM-i alustatakse 15. juunil Roheneemesaarte vastu. Lisaks mängitakse alagrupis Saudi Araabia ja Uruguayga.

Tulemused:

Elche – Madridi Atletico 3:2

Real Sociedad – Getafe 0:1

Barcelona – Celta Vigo 1:0