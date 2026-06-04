Lamine Yamal on MM-iks mänguvalmis

Valitsev Euroopa meister alustab jahti teisele järjestikusele suurturniiri tiitlile 15. juunil mänguga Roheneemesaarte vastu. Veel enne läheb Hispaania sõprusmängudes vastamisi Iraagi ja Peruu koondistega, kuid nendes mängudes Yamal ei osale.

"Kui midagi ei muutu, siis on Yamal 15. juunil mängimiseks valmis," avaldas de la Fuente. "See nüüd ei tähenda, et ta kindlasti mängib. Võib-olla ta teenib mõned minutid, võib-olla ta piirdub trenniga, et saaks oma füüsilist vormi parandada teise alagrupimängu jaoks. Peame olukorda jooksvalt hindama."

18-aastane Yamal sai vigastada 22. aprillil koduklubi Barcelona eest penaltilööki sooritades. Ta tegi liiga reielihasele ning ei ole sellest ajast saadik rohkem jalgpalliplatsil käinud.

Lisaks Yamalile ei osale neljapäevases sõprusmängus Iraagi vastu ka ääreründajad Nico Williams ja Victor Munoz, kes on hetkel vigastatud, ning Meistrite liiga finaalis osalenud mängijad ehk David Raya, Mikel Merino, Martin Zubamendi (kõik Arsenal) ja Fabian Ruiz (PSG).

Hispaania koondis loodab MM-il jõuda kaheksandikfinaalist kaugemale 16 aasta pikkuse pausi järel. "Oleme kõik väga põnevil ja üritame turniiril hästi esineda," sõnas de la Fuente.

Hispaaniaga kuuluvad MM-il ühte alagruppi veel Saudi Araabia ja Uruguay, kellega mängitakse vastavalt 21. ja 26. juunil.