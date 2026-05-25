Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

Luis de la Fuente (keskel). Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Hispaania jalgpallikoondis läheb esimest korda 92 aasta jooksul MM-finaalturniirile ilma ühegi Madridi Reali mängijata.

Kaks aastat tagasi Hispaania koondise Euroopa meistriks tüürinud Luis de la Fuente valikusse pääses kodusest kõrgliigast 17 mängijat ning klubidest on enim esindatud Barcelona, kellelt nopiti kaheksa mängijat: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal ja Dani Olmo.

Barcelona põlise rivaali Reali esindusmeeskonda kuulub seitse hispaanlast, kuid ükski MM-koondisesse ei mahtunud. Reali linnarivaal Atletico saadab MM-ile kolm mängijat: Marcos Llorente, Marc Pubill ja Alex Baena.

"Ma ei vaata üht või teist klubi. Mul puudub kallutatus, mis võib fännidel olla. Ainus, mida tahan, on see, et valitud mängijad tunneksid rahvuskoondist esindades uhkust," kommenteeris de la Fuente.

Ülejäänud üheksast mängijast seitse teenib leiba Inglismaa kõrgliigas, üks Prantsusmaa kõrgliigas ja üks Saksamaa kõrgliigas.

2010. aastal seni ainsat korda MM-i võidukarikat kergitanud Hispaania alustab finaalturniiri 15. juunil Roheneemesaarte vastu. H-alagruppi kuuluvad veel Saudi Araabia ja Uruguay.

Hispaania koondise koosseis MM-finaalturniiril:

Väravavahid: Unai Simon (Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Kaitsjad: Marcos Llorente, Marc Pubill (mõlemad Madridi Atletico), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Bilbao), Eric Garcia, Pau Cubarsi (mõlemad Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkuseni Bayer).

Poolkaitsjad: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (mõlemad Arsenal), Pedri, Gavi (mõlemad Barcelona), Fabian Ruiz (Pariisi Saint-Germain), Alex Baena (Madridi Atletico).

Ründajad: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo (kõik Barcelona), Nico Williams (Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Toimetaja: Henrik Laever

