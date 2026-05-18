Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

34-aastane äärekaitsja liitus Reali noortesüsteemiga 2002. aastal ja kui välja arvata Leverkuseni Bayeris veedetud hooaeg 2012/13, on klubis mänginud siiani.

Carvajal on üks viiest mängijast, kes on võitnud Meistrite liiga või selle eelkäija kuuel korral; lisaks on ta neljakordne Hispaania meister ja kahekordne karikavõitja. Kokku on ta Reali eest mängides võitnud 27 trofeed.

Tunamullu Meistrite liiga finaali parimaks mängijaks nimetatud hispaanlane on kasvatajaklubi eest väljakul käinud 450 mängus, aga pärast 2024. aasta sügisel saadud rasket põlvevigastust, mis hoidis teda väljakutelt eemal üheksa kuud, pole ta oma parimate päevade tasemele tõusnud ja on Reali eest sel hooajal 90 minutit kirja saanud vaid kolmel korral.

"Dani Carvajal on Madridi Reali ja selle akadeemia legend ning sümbol. Ta on alati iseloomustanud Reali väärtuseid: see on ja jääb alati tema koduks," sõnas klubi president Florentino Perez.