Iiri ründaja peatas Reali võiduseeria
Madridi Real pidi Hispaania jalgpalli kõrgliigas vastu võtma hooaja esimese kaotuse.
Eelmised kolm liigamängu võitnud Real jäi reedel võõrsil 0:1 alla Real Betisele. Kodumeeskonna võiduvärava eest hoolitses iirlasest ründaja Troy Parrott, kes sekkus vahetusest 68. minutil ja sai jala valgeks 81. minutil.
Realil oli seejärel mitu võimalust viigipunkt päästa, kuid Carlos Espi 87. minuti tabamus tühistati suluseisu tõttu ning 90+4. minutil eksis penaltilöögil Kylian Mbappe.
Tegu oli Reali esimese kaotusega suvel peatreeneri toolile naasnud Jose Mourinho käe all. Betisel on senisest neljast liigamängust samuti kolm võitu kirjas.
Teisipäeval alustab Real oma teekonda Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus on esimeseks vastaseks Mourinho kunagine tööandja Milano Inter.
Toimetaja: Henrik Laever