Iiri ründaja peatas Reali võiduseeria

Teisipäeval alustab Real oma teekonda Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus on esimeseks vastaseks Mourinho kunagine tööandja Milano Inter.

Tegu oli Reali esimese kaotusega suvel peatreeneri toolile naasnud Jose Mourinho käe all. Betisel on senisest neljast liigamängust samuti kolm võitu kirjas.

Realil oli seejärel mitu võimalust viigipunkt päästa, kuid Carlos Espi 87. minuti tabamus tühistati suluseisu tõttu ning 90+4. minutil eksis penaltilöögil Kylian Mbappe.

Eelmised kolm liigamängu võitnud Real jäi reedel võõrsil 0:1 alla Real Betisele. Kodumeeskonna võiduvärava eest hoolitses iirlasest ründaja Troy Parrott, kes sekkus vahetusest 68. minutil ja sai jala valgeks 81. minutil.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: