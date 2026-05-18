Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

Liisa-Maria Lusti
Liisa-Maria Lusti
Mitmevõistleja Liisa-Maria Lusti nihutas USA-s oma seitsmevõistluse tippmargi 5917 punktile.

Oregoni ülikoolis õppiv ja tudeeriv Lusti võistles nädalavahetusel NCAA Big Ten konverentsi meistrivõistlustel. Ta saavutas kokkuvõttes Illinois' esindaja JaiCieonna Gero-Holti (5994 punkti) järel teise koha, parandades oma senist tippmarki 21 punkti võrra.

Lusti püstitas odaviskes isikliku rekordi 41.05, mis andis selle ala arvestuses teise koha, ning lõpetas esikolmikus veel neljal alal. Tema seeria oli: 100 m tõkkejooks 13,66 - kõrgushüpe 1.77 - kuulitõuge 11.10 - 200 m jooks 23,67 - kaugushüpe 6.06 - odavise 41.05 - 800 m jooks 2.23,32.

Toimetaja: Henrik Laever

