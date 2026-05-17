Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Raassillas kolm klassivõitu

Super1600 sõitu juhib Albert Ako Kokk Autor/allikas: Pille Russi
Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Viljandimaal Raassillas sõidetud Eesti ja Balti meistrivõistluste ühisetapil Balti sarja arvestuses kolm klassivõitu. Lisaks võitsid Eesti sõitjad mitu kohaliku meistrisarja klassi finaali.

Super1600 finaali võitis Albert Ako Kokk (Škoda Fabia), järgnesid leedulane Valdas Mikužis (Renault) ja Siim Saluri (Renault Twingo). Kuna Mikužis Eesti meistrisarja ei sõida, oli kohalikus arvestuses järjestus Kokk, Saluri ja leedulane Rytis Rutkauskas (Audi A1).

Eelsõitude järel oli Kokk neljandal kohal. "Esimeses eelsõidus oli lihtsalt kiirust vähe. Teises oli start väga hea, aga juhtus väike kontakt kaasvõistlejaga ja auto läks spinni. Viimases eelsõidus suri stardis auto peaaegu välja," rääkis finaali teisest stardireast alustanud Kokk. "Plaanis oli libedal asfaldil rahulikult startida, n-ö meelitada auto kohalt minema. Start õnnestuski hästi, tõusin teiseks ja avaringil kohe ka liidriks. Edasi hoidsin kohta lõpuni."

Klassis BMW RX3000 kuulusid kõik kolm pjedestaalikohta eestlastele. Finaali võitis Sander Roosimaa, teise koha sai Rene Klesment ja kolmanda Lainar Lepaste. Sama oli ka Eesti meistrivõistluste etapi esikolmik. Kuna Klesment ei sõida Balti sarja, oli selles arvestuses teine Lepaste ja kolmas lätlane Gatis Keziks.

SuperCari finaali võitis Siim Sündema (Ford Fiesta), teise koha saavutas Martin Vatter (Mitsubishi Lancer) ja kolmanda Ahti Koort (Ford Fiesta). Selline oli ka Eesti meistrisarja esikolmik, kuna Koort Balti meistrivõistlusi ei sõida, kuulus selles arvestuses kolmas koht Valdur Reinsalule (Ford Ka).

TouringCaris sõidetakse vaid Eesti meistrivõistluste punktidele. Finaali võitis Rommi Pukk (BMW 120) Siim Tillemanni (BMW E36) ja Rauno Rappu (VAZ-2105) ees.

Crosskart 650 sõitis samuti vaid Eesti meistrivõistluste punktidele. Finaali võitis Georg Steve Supper, teise koha sai Mairo Kähr ja kolmanda Laur Langeproon (kõik CK 650). Eesti meistrivõistluste klassis Crosskart 250 oli ainus osaleja Sebastian Rebane (CK 250), kes ka võitis.

Klassis CrossCar kuulusid finaali ja ühtlasi Balti meistrivõistluste esimesed kolm kohta külalisvõistlejatele: esimene lätlane Roberts Purmalis (Hornet R1), teine ja kolmas leedulased Kernius Sulniskas (Speedcar Wonder) ja Matas Zavarskis (Hornet R1). Eesti meistrivõistluste parim oli finaalis neljanda koha saanud Mario Mõistus (P-Tech) ja teine finaali viies Karl Martin Volver (LifeLive TN11). Eesti meistrivõistluste etapi kolmanda koha sai Geir Genor Muttik (SpeedCar Wonder).

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 13. juunil Missos, Balti meistrivõistlused 4. ja 5. juulil Vilkyciais Leedus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

