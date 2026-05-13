World Boxing toob Valgevene lipu poksiringi tagasi

Olümpiapoksi korraldav World Boxing teatas, et võtab rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) hiljutist soovitust kuulda ning lubab Valgevene sportlastel võistelda oma riigi sümboolikaga. Venemaa poksijad saavad võistelda nn neutraalsete sportlastena.

World Boxing teatas aprilli lõpus, et lubab agressorriikide sportlased tagasi poksiringi, aga nädal aega hiljem avaldas ROK soovituse Valgevene sportlasi ja võistkondi enam rahvusvahelistel võistlustel osalemast mitte piirata.

Olümpiapoksi korraldav alaliit võttis ROK-i soovitust kuulda ning teatas teisipäeval, et Valgevene sportlased saavad edaspidi võistelda oma riigi sümboolikaga.

Alaliit kinnitas, et Venemaa sportlastele jäävad nn individuaalsete neutraalsete sportlaste reeglid kehtima, aga nad saavad rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

World Boxing loodi otsese konkurendina rahvusvahelisele poksiliidule ehk IBA-le. Varasem poksiliit kaotas 2019. aastal ROK-i tunnustuse ning pärast seda on olümpiamängude poksiturniire ROK ise korraldanud. Eelmise aasta märtsis teatas ROK, et poks jääb 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavva ning turniir korraldusõiguse saigi World Boxing.

Alaliit on kasvanud väga kiiresti ning aprilli lõpu seisuga oli liitunud 175 rahvuslikku alaliitu. Nende hulka kuulub ka Eesti, kes liitus World Boxinguga eelmise aasta veebruaris.