Eesti sportlased särasid Veronas kulturismi- ja fitnessivõistlusel

Eesti sportlased rahvusvahelisel kulturismi- ja fitnessivõistlusel Veronas. Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Möödunud nädalavahetusel Itaalias Veronas toimunud rahvusvahelisel kulturismi- ja fitnessivõistlusel IFBB Diamond Cup Verona saavutasid Eesti sportlased hulgaliselt kõrgeid kohti.

Eriti edukaks kujunes nädalavahetus Eesti bikinifitnessi sportlastele. Juunioride bikinifitnessi avatud kategoorias võitis esikoha Mirtel Lember, teise koha saavutas Briana Korniltsev ning kolmanda koha Anna-Katerina Asu. Samas kategoorias lõpetasid Sireli Sildnik neljanda ja Mari Tammoja viienda kohaga.

Fitmodel open kategoorias saavutas Anna-Katerina Asu kolmanda ning Sireli Sildnik neljanda koha. Suurepärase võistluse tegi Karmen Kiier, kes krooniti nii bodyfitness masters vanuseklassis kui ka bodyfitness avatud kategooria võitjaks.

Masters bikinifitnessi 35–39.a kategoorias saavutas Susie Ann Palmre kolmanda ning Avely Anderson neljanda koha.

Pikkuskategooriates näitasid Eesti sportlased samuti tugevaid tulemusi. Bikinifitness kuni 158 cm kategoorias võitis Viktoria Martsinkevitš esikoha ning Sireli Sildnik saavutas viienda koha.

Bikinifitness kuni 166 cm kategoorias tuli Briana Korniltsev teiseks, Anna-Katerina Asu viiendaks ja Avely Anderson kuuendaks. Bikinifitness üle 169 cm kategoorias saavutas Mirtel Lember esikoha, Susie Ann Palmre teise ning Mari Tammoja kaheksanda koha.

Võistluse Bikini Overall arvestuses saavutas Viktoria Martsinkevitš kõrge teise koha ning Mirtel Lember lõpetas neljandana.

Meeste kategooriates saavutas Andree Saul men's physique kategoorias neljanda koha ning masters men's physique arvestuses hõbemedali ehk teise koha. Janek Pootsmaa tuli masters classic bodybuilding 40+ kategoorias kolmandale kohale ning saavutas masters bodybuilding 40+ semi-pro kategoorias viienda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

