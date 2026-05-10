X!

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

Korvpall
Vilniuse Rytase mängijad Meistrite liiga võitu tähistamas
Vilniuse Rytase mängijad Meistrite liiga võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Leedu korvpalliklubi Vilniuse Rytas tuli Meistrite liiga finaalis välja 20-punktilisest kaotusseisust ja alistas lisaajal Ateena AEK 92:86.

AEK võitis Badalonas toimunud finaali avaveerandi 25:15, lõpetas esimese poolaja 17-punktilises eduseisus ning suurendas Keyshawn Feazelli vabavisete järel kolmanda veerandaja keskel oma edu 20-punktiliseks.

Rytas alustas otsustavat perioodi 45:63 kaotusseisus, ent Leedu klubi jõudis Simonas Lukosiuse ja Jerrick Hardingu vedamisel nelja minutiga kaheksa punkti kaugusele. Veel 67 sekundit enne normaalaja lõppu juhtis AEK kuue punktiga, siis tabas Lukosius kaugelt, Harding realiseeris läbimurde ning Lukosiuse järjekordne kaugvise 19 sekundit enne lõpusireeni viis mängu lisaajale.

Seal tabas Arturas Gudaitis kahel järjestikusel rünnakul ning Lukosius saatis pärast Frank Bartley möödaviset läbi rõnga veel ühe kolmese. 25 resultatiivset söötu jaganud Rytas teenis 92:86 võidu ning krooniti esimest korda Meistrite liiga võitjaks.

Kümnest kaugviskest seitse tabanud Lukosius kogus võitjate ridades 23 punkti, Harding panustas 16 punkti ja Speedy Smith 11 punkti, üheksa korvisöötu ja kaheksa lauapalli. James Nunnally tõi AEK-le 23 ja Bartley 20 punkti.

Hispaania meeskondade omavahelises pronksimängus alistas Unicaja 85:80 Tenerife.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:21

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

12:44

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

07.05

Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

07.05

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

videod

sport.err.ee uudised

13:49

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu, Neuville kerkis liidriks

13:21

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

12:44

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

12:09

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

11:35

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula Uuendatud

11:32

Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

10:50

VIDEO | Serie A-sse naasnud Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel

10:16

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

09:58

TÄNA OTSE | Kas Nõmme Kalju saab Florast jagu ka kolmandat korda?

09:25

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09:06

Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

08:05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

09.05

Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

loetumad

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga Uuendatud

09.05

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09.05

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

09.05

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo