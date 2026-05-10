Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

Leedu korvpalliklubi Vilniuse Rytas tuli Meistrite liiga finaalis välja 20-punktilisest kaotusseisust ja alistas lisaajal Ateena AEK 92:86.

AEK võitis Badalonas toimunud finaali avaveerandi 25:15, lõpetas esimese poolaja 17-punktilises eduseisus ning suurendas Keyshawn Feazelli vabavisete järel kolmanda veerandaja keskel oma edu 20-punktiliseks.

Rytas alustas otsustavat perioodi 45:63 kaotusseisus, ent Leedu klubi jõudis Simonas Lukosiuse ja Jerrick Hardingu vedamisel nelja minutiga kaheksa punkti kaugusele. Veel 67 sekundit enne normaalaja lõppu juhtis AEK kuue punktiga, siis tabas Lukosius kaugelt, Harding realiseeris läbimurde ning Lukosiuse järjekordne kaugvise 19 sekundit enne lõpusireeni viis mängu lisaajale.

Seal tabas Arturas Gudaitis kahel järjestikusel rünnakul ning Lukosius saatis pärast Frank Bartley möödaviset läbi rõnga veel ühe kolmese. 25 resultatiivset söötu jaganud Rytas teenis 92:86 võidu ning krooniti esimest korda Meistrite liiga võitjaks.

Kümnest kaugviskest seitse tabanud Lukosius kogus võitjate ridades 23 punkti, Harding panustas 16 punkti ja Speedy Smith 11 punkti, üheksa korvisöötu ja kaheksa lauapalli. James Nunnally tõi AEK-le 23 ja Bartley 20 punkti.

Hispaania meeskondade omavahelises pronksimängus alistas Unicaja 85:80 Tenerife.