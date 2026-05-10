Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

Hispaania pealinnas toimuval Futures-taseme turniiril võitis üheksanda asetusega Eesti paar esmalt A-alagrupi ja pääses seega otse veerandfinaali, kirjutab volley.ee.

Seal oli laupäeval vastaseks Kanada duo Rouzbeh Rahnavard – Robert Kemp, Eesti paar võitis mängu tulemusega 2:0 (21:15, 21:17) ning tagas sellega koha poolfinaalis.

Poolfinaal toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 14 ja Tiisaar – Korotkov kohtuvad seal Hollandi paariga Tom Sonneville – Quinten Groenewold (7. asetus).

Alagrupis alistati esmalt 2:0 (21:17, 21:17) austerlased Philipp Sponer ja Lorenz Petutschnig (8. asetus) ning seejärel saadi 2:0 (21:19, 21:18) võit ka turniiril kõrgeimat asetust omava Hispaania paari Alejandro Huerta Pastori – Adrian Gavira Collado üle.