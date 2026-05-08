Rallikrossi EM-i avaetapil Riias osaleb kuus eestlast

Klassis Euro RX1 stardivad Maiko Tamm (Ford Fiesta) ja Mart Tikkerbär (Peugeot 208), Euro RX4-s võistleb Albert Ako Kokk (Renault Clio) ning klassis Euro RX5 Martin Juga (LifeLive TN11), Marko Muru (P-Tech Estfighter 2) ja Armin Raag (P-Tech Estfighter 2).

Albert Ako Kokk alustab võistlemist uues, Rally4-l baseeruvate autode Euro RX4 klassis. Varasemalt Honda Civicu ja Škoda Fabiaga sõitnud Kokk võistleb Euroopa meistrivõistlustel Renault Clioga. "Olen uue autoga enam-vähem harjunud," rääkis Kokk aprilli lõpus Riias toimunud rallikrossi EM-i testipäeval. "See ei olegi väga erinev mulle tuttavast Super 1600 autost. Clio turbomootori pöördemoment on suurem."

Mullu rallikrossi RallyX sarjas Lõunaliiga võitnud ning Põhja- ja Euroliigas teise koha saavutanud Euro RX5 (crosskardid) sõitja Martin Juga tõdes testipäeval, et ringiajad on päris head. "Hetkel tundub küll, et talvine arendustöö on vilja kandnud," sõnas Juga. "Auto vedrustuse seadistamisega saame senistest aegadest veel mõne sekundikümnendiku maha. Hetkeseisuga tundub kõik päris tore."

Juga ei tee mingit saladust, et sihikul on klassi Euro RX5 meistritiitel. "Meie eesmärk on lihtne – anda endast kõik ja vaadata, kuidas me konkurentidega võrreldes hakkama saame. Meie kogemuse ja LifeLive TN11 abil usume, et meil on väga konkurentsivõimeline pakett ning sihime kindlalt poodiumi kõrgeimat astet."

2024. aastal rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel elektriautode klassis RX2e pronksmedali võitnud Marko Muru võistleb tänavu RX5-s. "Mitmed rajad on mulle varasemast tuttavad, Riia on muidugi kõige tuttavam, olen siin palju sõitnud. Crosskardiga kogusin eelmisel aastal RallyX-i ja Eesti etappidel kogemusi ja usun, et kohanemisega on kõik hästi. Olen hooajaks valmis."

Rallikrossi valitsev Balti meister Armin Raag häälestas Riias karti. "Läinud on ühtlaselt normaalselt. Oleme testinud uut autot ja proovinud uusi Hoosieri rehve," sõnas ta. 17-aastast Raagi ootavad Euroopa meistrivõistluste uustulnukana ees mitmed uued rajad. "Kindlasti vaatan teiste sõitjate videoid, kuidas nad on neid minu jaoks uusi radu sõitnud. Samuti tuleb teha simulaatoritreeningut," ütles Raag.

Esimene eestlasest rallikrossi Euroopa meistrivõistluste etapivõitja Maiko Tamm plaanib algaval hooajal võistelda nii EM-il kui ka maailma karikavõistlustel.

"Rallikrossi EM-il on hetkel kindel kahel etapil osalemine, lisaks Riiale võistlen ka Prantsusmaal Loheaci rajal augusti lõpus," rääkis Euro RX1 klassi sõitja Tamm. "Töö käib, et leida rahalisi võimalusi ka teistel EM-i osavõistlustel startimiseks."

Riias Euro RX1 klassis startiv Mart Tikkerbär rääkis rallikrossi Eesti hooaja testipäeval, et talvega on autot kõvasti edasi arendatud. "Eelmise aasta viimasel võistlusel Slovakkias ütles mootor üles. Võtsime selle pulkadeks lahti ja arendasime edasi. Seadistusega tegime tööd," lausus ta. "Testipäev näitas, et talvine töö on vilja kandnud. Auto on väga hea, kõvasti parem kui eelmisel aastal. Sõita on nauditavam kui mullu."

Tikkerbär sõnas, et lisaks Riia EM-etapile tahaks ka mujal võistelda. "Kui rahanumbrid kokku lööme, eks siis näeme, kas ja kuhu jõuame," rääkis ta.