Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale
Eesti vibulaskurid Lisell Jäätma ja Robin Jäätma jõudsid hooaja teisel MK-etapil Shanghais plokkvibu segapaaride võistlusel kolmanda koha matšile.
Eelvõistlusel kümnenda asetuse saanud Jäätmad alistasid avaringis Jaapani 159:148 ja teises ringis seitsmendana paigutatud Hiina 157:154.
Veerandfinaalis mindi kokku teise paigutusega Mehhiko paariga Andrea Becerra - Sebastian Garcia Flores ja võideti 156:155. Eesti oli kohtumise jooksul ees 39:38, 78:75 ja 117:115 ning suutis edu hoida.
Poolfinaalis tuli minna vastamisi kolmanda asetusega Ameerika Ühendriikide duoga Alexis Ruiz - James Lutz. Eesti oli iga vooru järel ühe silmaga taga ja lõpuks vastased võitsidki 158:157.
Kolmanda koha duellis ootab meie paari Kasahstan (Dilmuhamet Mussa - Viktoria Ljan), kes eelvõistlusel oli paremuselt 12. Matš peetakse laupäeval.
Esikoha selgitavad USA ja Türgi.
