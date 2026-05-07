X!

Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

Vibulaskmine
Robin ja Lisell Jäätma
Robin ja Lisell Jäätma Autor/allikas: Eesti Vibuliit
Vibulaskmine

Eesti vibulaskurid Lisell Jäätma ja Robin Jäätma jõudsid hooaja teisel MK-etapil Shanghais plokkvibu segapaaride võistlusel kolmanda koha matšile.

Eelvõistlusel kümnenda asetuse saanud Jäätmad alistasid avaringis Jaapani 159:148 ja teises ringis seitsmendana paigutatud Hiina 157:154.

Veerandfinaalis mindi kokku teise paigutusega Mehhiko paariga Andrea Becerra - Sebastian Garcia Flores ja võideti 156:155. Eesti oli kohtumise jooksul ees 39:38, 78:75 ja 117:115 ning suutis edu hoida.

Poolfinaalis tuli minna vastamisi kolmanda asetusega Ameerika Ühendriikide duoga Alexis Ruiz - James Lutz. Eesti oli iga vooru järel ühe silmaga taga ja lõpuks vastased võitsidki 158:157.

Kolmanda koha duellis ootab meie paari Kasahstan (Dilmuhamet Mussa - Viktoria Ljan), kes eelvõistlusel oli paremuselt 12. Matš peetakse laupäeval.

Esikoha selgitavad USA ja Türgi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

11:44

Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

06.05

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo