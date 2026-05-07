Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

Eelvõistlusel kümnenda asetuse saanud Jäätmad alistasid avaringis Jaapani 159:148 ja teises ringis seitsmendana paigutatud Hiina 157:154.

Veerandfinaalis mindi kokku teise paigutusega Mehhiko paariga Andrea Becerra - Sebastian Garcia Flores ja võideti 156:155. Eesti oli kohtumise jooksul ees 39:38, 78:75 ja 117:115 ning suutis edu hoida.

Poolfinaalis tuli minna vastamisi kolmanda asetusega Ameerika Ühendriikide duoga Alexis Ruiz - James Lutz. Eesti oli iga vooru järel ühe silmaga taga ja lõpuks vastased võitsidki 158:157.

Kolmanda koha duellis ootab meie paari Kasahstan (Dilmuhamet Mussa - Viktoria Ljan), kes eelvõistlusel oli paremuselt 12. Matš peetakse laupäeval.

Esikoha selgitavad USA ja Türgi.