San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

San Antonio Spurs alistas kodus Minnesota Timberwolvesi 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) ja viigistas korvpalliliiga NBA läänekonverentsi poolfinaali üks-ühele.

Tegemist oli San Antonio kõige resultatiivsema sõelmänguga pärast 1983. aastat, kui Denver Nuggetsist saadi jagu 145:105. Minnesota jaoks on tegemist aga klubi ajaloo kõige suurema allajäämisega play-off'is.

San Antonio võitu panustasid enim Stephon Castle (21 punkti), Victor Wembanyama (19 punkti ja 15 lauapalli) ja De'Aaron Fox (16 punkti). Koguni neli Minnesota mängijat jäi pidama tosina punkti peal, aga rohkemat ei suutnud keegi.

New York Knicks alistas kodus Philadelphia 76ersi 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12) ja asus idakonverentsi poolfinaali kaks-null juhtima.

Tegemist oli väga tasavägise kohtumisega. Kokku 25 korda vahetus juhtija - suurim näitaja sõelmängudes 11 aasta jooksul - ja 14 korda oli mäng viigis. Kumbki tiim ei olnud kohtumise jooksul ees enam kui seitsme punktiga.

Jalen Brunson viskas võitjate kasuks 26 ja O.G. Anunoby 24 punkti. Karl-Anthony Towns panustas 20 silma, kümne lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga.

Vigastatud Joel Embiidita mänginud Philadelphia eest käis väljakul vaid kaheksa meest. Neist parim oli 26 punkti kogunud Tyrese Maxey. Paul George ja Kelly Oubre jr panustasid 19 silmaga.

Toimetaja: Siim Boikov

