Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

Marten Pähna – klassikaline kulturism juuniorid (15–20) Siret Tara – fitness challenge naised hõbetase Ksenija Grabtsuk – artistic fitness (kuni 168 cm) Siim Lumiste ja Debby-Keira Sepp – Fit Pair open Tauno Laasme – fitness challenge hõbetase Miina Meinvald – wellness (-168 cm) Karmen Kiier – bodyfitness masters (40–44) Alina Bogdanova – fitmodel juuniorid (21–23) Beatriz Alonso – semi-pro masters wellness

Jonatan Rand – men's fit model juuniorid (15–23) Priit Meier – fitness challenge kuldtase René Laane – fitness challenge pronkstase Diana Melnyk – fitmodel (-158 cm) Anna Kalinina – bikinifitness (-169 cm) Johanna Tilk – fitmodel (kuni 172 cm) René Laane ja Siret Tara – fitness challenge segapaarid hõbetase Priit Meier – fitness challenge speedfit kuldtase Eesti võistkond (Priit Meier, René Laane, Tauno Laasme, Siret Tara) speedfit kuldtase

Riikide arvestuses sai Eesti täiskasvanute seas teise ja juunioride seas kolmanda koha. Kokku osales EM-il 68 Eesti sportlast.

Eesti kulturistid ja fitnessisportlased võitsid Hispaanias Santa Susannas toimunud IFBB Euroopa meistrivõistlustel 31 medalit.

