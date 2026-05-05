Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit
Eesti kulturistid ja fitnessisportlased võitsid Hispaanias Santa Susannas toimunud IFBB Euroopa meistrivõistlustel 31 medalit.
Riikide arvestuses sai Eesti täiskasvanute seas teise ja juunioride seas kolmanda koha. Kokku osales EM-il 68 Eesti sportlast.
Euroopa meistriteks krooniti:
Jonatan Rand – men's fit model juuniorid (15–23)
Priit Meier – fitness challenge kuldtase
René Laane – fitness challenge pronkstase
Diana Melnyk – fitmodel (-158 cm)
Anna Kalinina – bikinifitness (-169 cm)
Johanna Tilk – fitmodel (kuni 172 cm)
René Laane ja Siret Tara – fitness challenge segapaarid hõbetase
Priit Meier – fitness challenge speedfit kuldtase
Eesti võistkond (Priit Meier, René Laane, Tauno Laasme, Siret Tara) speedfit kuldtase
Hõbemedalile tulid:
Mirtel Lember – artistic fitness juuniorid (15–20)
Mirtel Lember - artistic fitness (168+)
Marten Pähna – classic physique juuniorid (15-20)
Marten Pähna - kulturism juuniorid (15–20)
Marten Pähna - men's fit open
Karl Hallikivi – men's fit model juuniorid (15–23)
Ramil Lipp – master men's classic physique (40+)
Mario Kallas – fitness challenge pronkstase
Anastassija Kalašnikova – bikinifitness (-172 cm)
Briana Korniltsev – fitmodel juuniorid (21–23)
Briana Korniltsev - bikinifitness juuniorid (21–23, -166 cm)
Mirtel Lember – bikini fitness juuniorid (15–20, 166+ cm)
Priit Meier & Tauno Laasme – fitness challenge paarid kuldtase
Pronksise autasu pälvisid:
Marten Pähna – klassikaline kulturism juuniorid (15–20)
Siret Tara – fitness challenge naised hõbetase
Ksenija Grabtsuk – artistic fitness (kuni 168 cm)
Siim Lumiste ja Debby-Keira Sepp – Fit Pair open
Tauno Laasme – fitness challenge hõbetase
Miina Meinvald – wellness (-168 cm)
Karmen Kiier – bodyfitness masters (40–44)
Alina Bogdanova – fitmodel juuniorid (21–23)
Beatriz Alonso – semi-pro masters wellness
Toimetaja: Henrik Laever