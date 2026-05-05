X!

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

Spordipoliitika
EOK
EOK Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Spordipoliitika

Üheksa Eesti olümpiakomitee liiget saatsid esmaspäeval täitevkomiteele avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendivalimise edasi lükata. Eesti Olümpiakomitee sõnul saab selle otsuse langetada ainult täiskogul.

Eesti Akadeemiline Spordiliit, Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Jäähokiliit, Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Ragbi Liit, Eesti Saalihoki Liit ja Eesti Võrkpalli Liit ütlesid esmaspäevases pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist.

EOK täitevkomitee vastas teisipäeval, et organisatsiooni eelistus ei olnud valida presidenti just 18. juunil, kuid kehtiv põhikiri seab selged piirid. "Enne täiskogu kogunemist ei ole ühelgi teisel organil võimalik valimiste aega muuta ega edasi lükata," seisis EOK täitevkomitee kirjalikus vastuses.

EOK põhikirja punkt 22.2.3 sätestab: "Presidendi ametist lahkumisel täiskogude vahelisel perioodil täidab presidendi ülesandeid täitevkomitee otsuse alusel kuni järgmise täiskoguni üks asepresidentidest."

Sellest tulenevalt ei ole täitevkomiteel õigust ise presidendi valimisi edasi lükata või uut ajakava kehtestada. Ühtlasi ei saa presidendi kohusetäitja volitusi täitevkomitee pikendada; ükski alternatiivne lahendus, näiteks kohusetäitja jätkamine sügiseni, ei ole enne täiskogu otsust juriidiliselt võimalik; igal juhul peab 18. juunil toimuval täiskogu valima nii presidendi kui vähemalt kaks asepresidenti kas püsivalt või ajutiselt.

EOK lisas, et ainus organ, kellel on pädevus presidendi ametikoha ja valimiste toimumise aja osas otsuseid teha, on täiskogu. "Kuna täiskogu koguneb 18. juunil ja päevakorras on presidendi valimised, saab just täiskogu otsustada, kas valimised toimuvad sel kuupäeval või otsustatakse need edasi lükata. Samas, kui selleks ajaks on olemas kandidaadid, kes on täiskogul osalevate liikmete jaoks sobilik valik, siis on täiskogul täielik õigus sel päeval president valida. Enne täiskogu ei ole võimalik teha ühtegi õiguslikult kehtivat otsust, mis muudaks valimiste toimumise aega või korda."

Vastavalt EOK põhikirjale peavad presidendiks kandideerijad saama vähemalt 15 EOK liikme toetuse. EOK presidendikandidaatide esitamise tähtaeg on 21. mai.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

17:58

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

17:35

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

17:32

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

14:04

ROK näitab e-spordile punast tuld

13:16

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

12:38

Hearts on lähedal saavutusele, milleni küündis viimati Fergusoni Aberdeen

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17:35

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida Uuendatud

08:43

Snuukri maailmameistriks tuli hiinlane Wu Yize

04.05

Barcelona murdis Bayerni vastupanu, finaalis ootab gigantide vastasseis

04.05

Prantsuse rattaspordi kuumim nimi andis Tour de France'il jah-sõna

04.05

Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

12:00

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Mitmed alaliidud soovivad EOK presidendivalimiste edasilükkamist

10:22

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo