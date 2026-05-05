EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

Eesti Akadeemiline Spordiliit, Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Jäähokiliit, Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Ragbi Liit, Eesti Saalihoki Liit ja Eesti Võrkpalli Liit ütlesid esmaspäevases pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist.

EOK täitevkomitee vastas teisipäeval, et organisatsiooni eelistus ei olnud valida presidenti just 18. juunil, kuid kehtiv põhikiri seab selged piirid. "Enne täiskogu kogunemist ei ole ühelgi teisel organil võimalik valimiste aega muuta ega edasi lükata," seisis EOK täitevkomitee kirjalikus vastuses.

EOK põhikirja punkt 22.2.3 sätestab: "Presidendi ametist lahkumisel täiskogude vahelisel perioodil täidab presidendi ülesandeid täitevkomitee otsuse alusel kuni järgmise täiskoguni üks asepresidentidest."

Sellest tulenevalt ei ole täitevkomiteel õigust ise presidendi valimisi edasi lükata või uut ajakava kehtestada. Ühtlasi ei saa presidendi kohusetäitja volitusi täitevkomitee pikendada; ükski alternatiivne lahendus, näiteks kohusetäitja jätkamine sügiseni, ei ole enne täiskogu otsust juriidiliselt võimalik; igal juhul peab 18. juunil toimuval täiskogu valima nii presidendi kui vähemalt kaks asepresidenti kas püsivalt või ajutiselt.

EOK lisas, et ainus organ, kellel on pädevus presidendi ametikoha ja valimiste toimumise aja osas otsuseid teha, on täiskogu. "Kuna täiskogu koguneb 18. juunil ja päevakorras on presidendi valimised, saab just täiskogu otsustada, kas valimised toimuvad sel kuupäeval või otsustatakse need edasi lükata. Samas, kui selleks ajaks on olemas kandidaadid, kes on täiskogul osalevate liikmete jaoks sobilik valik, siis on täiskogul täielik õigus sel päeval president valida. Enne täiskogu ei ole võimalik teha ühtegi õiguslikult kehtivat otsust, mis muudaks valimiste toimumise aega või korda."

Vastavalt EOK põhikirjale peavad presidendiks kandideerijad saama vähemalt 15 EOK liikme toetuse. EOK presidendikandidaatide esitamise tähtaeg on 21. mai.