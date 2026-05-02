Eesti sportlased noppisid EM-i avapäeval 16 medalit

"Silmapaistva tulemuse saavutas Mirtel Lember, kes võitis hõbemedali nii juunioride artistic fitnessis kui ka naiste artistic kategoorias. Samuti näitas head vormi Marten Pähna, kes teenis koguni kolm hõbemedalit (juunioride classic physique, juunioride kulturism ja men's fit) ning lisas sellele kolmanda ja neljanda koha," teatas Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit pressiteate vahendusel.

Jonatan Rand võitis juunioride meeste fit model kategooria. Lisaks saavutas ta viienda koha sub-juunioride men's physique'is. Edukalt esines ka Karl Hallikivi, kes tuli juunioride men's fit model kategoorias hõbedale.

Naistest jõudis fitness challenge'is poodiumile Siret Tara, kes saavutas naiste hõbetaseme arvestuses kolmanda koha.

Lisaks tegid tugeva esituse ka teised Eesti fitness challenge'i sportlased: Priit Meier võitis kuldtasemel esikoha, René Laane tuli pronkstasemel esimeseks ning Mario Kallas saavutas samas arvestuses teise koha. Tauno Laasme lisas medalisaaki hõbetaseme kolmanda kohaga.

Fitness challenge'is tehti ka mitu maailmarekordit: kuldtasemel Priit Meier 356 punkti ja pronkstasemel René Laane 522 punktiga.

Veel tulemusi:

Ksenija Grabtšuk – pronks artistic fitnessis (kuni 168 cm)

Siim Lumiste ja Debby-Keira Sepp – kolmas koht Fit Pair open kategoorias

Ramil Lipp – teine koht master men's classic physique (40+) ja neljas koht master men's games classic bodybuilding (45+)

Janek Pootsmaa – neljas koht masters men's fit classic bodybuilding (40+)

Indrek Vilbiks – neljas koht master men's bodybuilding ja viies koht master men's games