Jaanimaa tuli kinniste uste taga Liibüa meistriks

Eesti käsipallikoondislane Dener Jaanimaa alustas käesolevat hooaega Kuveidi kõrgliigas Sulaibikhat SC meekonnas, kuid selles riigis lõpetati maailma olukorra tõttu tegevus ära. Märtsi keskel liikus mängumees Liibüa sarja Al-Ahly Tripoli meeskonda.

"Üks tiimikaaslane Kuveidist pakkus selle võimaluse välja," rääkis Jaanimaa. "Vaadates hetkel olukorda maailmas, siis esialgu natukene kahtlesin, kuid mind julgustati, et ei tasu liigselt uudiseid vaadata ja seal on seis rahulik ning siis otsustasin, et teen need kaks nädalat ära ja saan huvitava kogemuse."

Jaanimaa siirdus Liibüa liigasse kohamängude eel. Kuus meeskonda mängisid omavahel läbi ning Al-Ahly tuli eestlase abiga riigi meistriks. "Eks see tase siin on juba omaette jutt. Aga üks tugev konkurent meil oli, kellega kohtumist peeti põhimõtteliselt finaaliks. Matšid Al-Ittihadi meeskonnaga on kohalik derbi ning need toimuvad suletud uste taga ja fännideta, sest muidu läheks siin suuremaks kakluseks," sõnas ta.

Lisaks meistriliiga võitmisele seisab Jaanimaal veel ees kohaliku karikavõistluste finaal, kuhu neljapäevases poolfinaalis koht kindlustati. See peetakse samuti Al-Ittihadi vastu. "Siinsetes liigades on tavaline, et kohamängudeks võetakse välismaalt profimängijaid. Sama oli nii meil, kui ka finaali vastaste rivides, kuhu palgati näiteks Saksamaa kõrgliiga väravavaht."

"Eks arusaadavatel põhjustel on siin elu ikka kõva kultuurišokk," rääkis Jaanimaa. "Tänaval sõidavad ringi esiotsata autod, see on ikka teine asi, millega me Eestis harjunud oleme. Teisalt jälle kõik, mis meile võimaldatud on, üllatas isegi positiivselt. Klubil on korralik kompleks, kuhu käib juurde kogu taastumisprotsess, hotell on korralik ning isegi meie pesu korjatakse hotelli ukse tagant ära."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Jaanimaa tuli kinniste uste taga Liibüa meistriks

