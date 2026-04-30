Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

Roland Kuklane
Kardispordist autode ringrajasõitu edasi liikunud Roland Kuklane alustab järgmisel nädalavahetusel võistlemist vormel-4 Itaalia meistrivõistlustel. Sarjast on välja kasvanud mitmed vormel-1 sõitjad.

Itaalia F4 sarja võitjate hulka kuuluvad teiste seas Lance Stroll, Oliver Bearman ja Andrea Kimi Antonelli. Eestlastest on Itaalia vormel-4 võitnud Ralf Aron, uustulnukate arvestuses on parimad olnud Jüri Vips ja Paul Aron, vahendab Autosport.ee.

"Itaalia vormel-4 kuulub selle klassi tugevamate sarjade hulka," ütleb Kuklane. "Seepärast me selle valisimegi. Ees ootavad tugev konkurents ja väga pingelised võidusõidud."

Veel eelmisel aastal kardispordis võistelnud 18-aastane Kuklane sõnas, et aeg oli küps edasi liikumiseks. "Olin juba mitu aasta kardispordi seeniorkategoorias sõitnud ning võidusõitjana edasi arenemiseks tuli astuda järgmine samm. Septembris tegin vormeliga esimesed testid Eestis Porsche Ringil, edasi testisin juba Itaalias."

Kuklane võistleb PHM Racingu värvides. "Meeskonnaga tekkis hea keemia, õhkkond on suurepärane ning selles töötavad väga kogenud inimesed. Pärast mõningaid testisõite lõime käed."

Testidesse tekkis Kuklasel novembris juhtunud vigastusest põhjustatud paus, kuid veebruari lõpus sai ta taas sõitma hakata. "Testid on läinud hästi, kiirus on olemas. Kardilt tulles tuli kohaneda ennekõike vormeli suurema kiirusega ning mitmete teistmoodi sõiduvõtetega, eriti pidurdamise erineva taktikaga."

Itaalia meistrivõistlustel sõidetakse seitse etappi: kaks Misanos, kaks Mugellos ja üks Vallelungas, Monzas ning Imolas. "Enamikul radadel olen testinud, kuid Vallelunga on tänase seisuga veel proovimata."

Kõik võistlejad sõidavad Tatuus T421 vormelitega. Selle 1368 cm3 töömahuga turbomootor arendab 173 hobujõudu ja maksimaalne pöördemoment on 245 njuutonmeetrit.

Itaalia F4 kalender

10. mai – Misano
24. mai – Vallelunga
21. juuni – Monza
26. juuli – Mugello
6. september – Imola
20. september – Misano
1. november – Mugello

Toimetaja: Siim Boikov

vormeliuudised

19:40

Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

25.04

Kuninglik vormelisari naaseb Türgi pinnale

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

29.03

Ka Jaapani GP võitnud Antonelli tõusis noorimaks F1 sarja üldliidriks

28.03

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

27.03

Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

25.03

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

23.03

Eesti naisvõidusõitja Anna-Maria Mäeots: mehed on hulljulgemad

21.03

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

14.03

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

13.03

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

09.03

Klaar hooaja avaetapist: Mercedes on teinud kõige parema kodutöö

08.03

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

sport.err.ee uudised

22:35

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

22:29

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 30. aprill

21:18

Tallinna FC Bunker Partner kaitses tiitlit

21:09

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale

20:39

Man Unitedi endine kapten riputab putsad varna

20:07

Nuudi jõudis Madridis settigi kaotamata kaheksa hulka

19:40

Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

19:13

Romandia velotuur on alanud Pogacari kontrolli all

18:42

Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

18:00

Lill: meie põhiprobleem on aeglane oludega kohanemine

16:17

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

15:57

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

15:19

Naiste karikafinaal võib tuua Saku ja Paide vastasseisu

14:48

Virves istub crosskartide EMV teisel etapil Järveoja masinasse

loetumad

22:29

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

22:35

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

29.04

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

00:06

Atletico ja Arsenal tüürisid poolfinaali avapartii viiki

08:04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

