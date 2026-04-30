Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

Itaalia F4 sarja võitjate hulka kuuluvad teiste seas Lance Stroll, Oliver Bearman ja Andrea Kimi Antonelli. Eestlastest on Itaalia vormel-4 võitnud Ralf Aron, uustulnukate arvestuses on parimad olnud Jüri Vips ja Paul Aron, vahendab Autosport.ee.

"Itaalia vormel-4 kuulub selle klassi tugevamate sarjade hulka," ütleb Kuklane. "Seepärast me selle valisimegi. Ees ootavad tugev konkurents ja väga pingelised võidusõidud."

Veel eelmisel aastal kardispordis võistelnud 18-aastane Kuklane sõnas, et aeg oli küps edasi liikumiseks. "Olin juba mitu aasta kardispordi seeniorkategoorias sõitnud ning võidusõitjana edasi arenemiseks tuli astuda järgmine samm. Septembris tegin vormeliga esimesed testid Eestis Porsche Ringil, edasi testisin juba Itaalias."

Kuklane võistleb PHM Racingu värvides. "Meeskonnaga tekkis hea keemia, õhkkond on suurepärane ning selles töötavad väga kogenud inimesed. Pärast mõningaid testisõite lõime käed."

Testidesse tekkis Kuklasel novembris juhtunud vigastusest põhjustatud paus, kuid veebruari lõpus sai ta taas sõitma hakata. "Testid on läinud hästi, kiirus on olemas. Kardilt tulles tuli kohaneda ennekõike vormeli suurema kiirusega ning mitmete teistmoodi sõiduvõtetega, eriti pidurdamise erineva taktikaga."

Itaalia meistrivõistlustel sõidetakse seitse etappi: kaks Misanos, kaks Mugellos ja üks Vallelungas, Monzas ning Imolas. "Enamikul radadel olen testinud, kuid Vallelunga on tänase seisuga veel proovimata."

Kõik võistlejad sõidavad Tatuus T421 vormelitega. Selle 1368 cm3 töömahuga turbomootor arendab 173 hobujõudu ja maksimaalne pöördemoment on 245 njuutonmeetrit.

Itaalia F4 kalender

10. mai – Misano

24. mai – Vallelunga

21. juuni – Monza

26. juuli – Mugello

6. september – Imola

20. september – Misano

1. november – Mugello