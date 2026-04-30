Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

Tartu Ülikool/CHK Autor/allikas: Janeli Lilleallik
Kolmapäeval peeti Tartu Ülikooli spordihoones naiste korvpalli meistriliiga pronksiseeria korduskohtumine. Tartu Ülikool/CHK alistas Pärnu Spordikooli naiskonna 71:59 ja kindlustas kolmanda koha.

Eelmisel nädalal toimunud avamängus alistas Tartu pärnakad võõrsil Mailis Poki 30 punkti ja 24 lauapalli toel 102:96. Kolmapäevases kordusmängus kuulus avaveerand külalisnaiskonnale 22:9, aga Tartu läks otsustava veerandaja eel kümne punktiga juhtima.

Tartu Ülikool/CHK peatreener Esko Tõnissoni sõnul pööras mängu tiimi kasuks tugev kaitsemäng. "Alguses küll väristasime ja paanitsesime nii kaitses mängides kui ka rünnakul, aga kaitsemäng tõi lõpuks edu," kommenteeris ta pärast mängu.

Kolmandal veerandajal kohtumist juhtima läinud Tartu tiim muutis pärast esimest perioodi ka oma lähenemist. "Muutsime seda, et ütlesin, et nüüd peab sisse viskama. Tulge korvpalli mängima, mitte medalit saama," lisas Tõnisson.

Tartule 21 punkti visanud Mailis Pokki sõnul oli Tartu tiimil suurem võidujanu kui vastastel. "Me tahtsime rohkem ja saime aru, et Pärnusse rohkem sõita ei taha ja see meie edu võti oligi pärast avapoolaega," võttis ta mängu kokku. Tartu mängujuhi arvates saab nüüd hea tundega hooajale punkti panna. "Ma ei ole Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel pronksi veel võitnud ehk siis mul on nüüd täiskomplekt koos, see on päris hea tunne," lisas ta.

26. aprillil toimunud finaalseeria teises mängus alistas TSA 71:49 Rapla/PSP Capital naiskonna ja krooniti Eesti meistriteks. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

14:06

Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

10:22

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

08:04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

29.04

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

29.04

Fox ja Wembanyama vedasid Spursi teise ringi

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

28.04

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

28.04

Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

27.04

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu

27.04

Eesti-Läti korvpalliliiga püstitas tänavu publikurekordi

27.04

Rockets jäi Lakersi vastu ellu, Spurs ja Celtics jõudsid edasipääsu lävele

26.04

Kodune korvpallihooaeg hakkab jõudma kulminatsioonini

26.04

Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu

videod

sport.err.ee uudised

15:19

Naiste karikafinaal võib tuua Saku ja Paide vastasseisu

14:49

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar peab MM-i viimase alagrupimängu võitma Uuendatud

14:48

Virves istub crosskartide EMV teisel etapil Järveoja masinasse

14:06

Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

13:43

Mihkels läheb Itaalia velotuurile unistusega etapivõidust

13:02

Jalgpalliliit valis aasta parimateks Pärnu ja Narva staadioni

12:30

Vastuoluline LIV golfisari on lagunemise äärel

12:22

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

11:49

"Spordipühapäevas" võetakse kokku Kaljulaidi ametiaeg EOK presidendina

11:22

Spordimuuseum: mida arvestada spordirõivaste valikul?

10:59

Kubassova lõi finaalis värava ja krooniti Ungari karikavõitjaks

10:22

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

09:58

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

09:14

Kõik viis murdepalli tõrjunud Lajal jõudis Hiinas veerandfinaali

08:04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

loetumad

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

14:49

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar peab MM-i viimase alagrupimängu võitma Uuendatud

09:58

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

29.04

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

29.04

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

29.04

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

