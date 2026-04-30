Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

Eelmisel nädalal toimunud avamängus alistas Tartu pärnakad võõrsil Mailis Poki 30 punkti ja 24 lauapalli toel 102:96. Kolmapäevases kordusmängus kuulus avaveerand külalisnaiskonnale 22:9, aga Tartu läks otsustava veerandaja eel kümne punktiga juhtima.

Tartu Ülikool/CHK peatreener Esko Tõnissoni sõnul pööras mängu tiimi kasuks tugev kaitsemäng. "Alguses küll väristasime ja paanitsesime nii kaitses mängides kui ka rünnakul, aga kaitsemäng tõi lõpuks edu," kommenteeris ta pärast mängu.

Kolmandal veerandajal kohtumist juhtima läinud Tartu tiim muutis pärast esimest perioodi ka oma lähenemist. "Muutsime seda, et ütlesin, et nüüd peab sisse viskama. Tulge korvpalli mängima, mitte medalit saama," lisas Tõnisson.

Tartule 21 punkti visanud Mailis Pokki sõnul oli Tartu tiimil suurem võidujanu kui vastastel. "Me tahtsime rohkem ja saime aru, et Pärnusse rohkem sõita ei taha ja see meie edu võti oligi pärast avapoolaega," võttis ta mängu kokku. Tartu mängujuhi arvates saab nüüd hea tundega hooajale punkti panna. "Ma ei ole Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel pronksi veel võitnud ehk siis mul on nüüd täiskomplekt koos, see on päris hea tunne," lisas ta.

26. aprillil toimunud finaalseeria teises mängus alistas TSA 71:49 Rapla/PSP Capital naiskonna ja krooniti Eesti meistriteks.