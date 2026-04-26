Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

Eesti naiste korvpallimeistriks krooniti Tallinna Spordiakadeemia, kes alistas finaalseerias mängudega kaks-null Rapla/PSP Capitali.

TSA jäi seeria avamängus kodusaalis peale numbritega 46:39 ning võitis pühapäeval Raplas toimunud teise mängu 71:49. TSA pani võidule aluse tugeva esimese veerandajaga, mis võideti 30:10.

Laura Liisa Grünmann viskas üleplatsinaisena võitjate kasuks 21 punkti, lisaks hankis viis lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ja sooritas ühe vaheltlõike. Helena Lüll ja Lisandra Vetesina panustasid võitu vastavalt 14 ja 13 punkti.

Rapla naiskonna resultatiivseim oli 17 punkti toonud Kerli Haas, kelle arvele kogunes ka 10 lauapalli.

Pronksiseerias on vastamisi Pärnu Spordikool ja Tartu Ülikool/CHK. Tartu naiskond teenis Pärnus peetud avamängus 102:96 võidu. Seeria teine kohtumine toimub 29. aprillil Tartus.