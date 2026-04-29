Legendaarsest Eesti laskjast ilmus raamat

Kivistik tuli küllalt lühikese perioodi (1935-1939) jooksul erinevatel aladel 13 korda maailmameistriks ja 1937. aastal valiti ka maailma parimaks laskuriks.

Koos Eesti koondisega võitis ta kaks korda (1937, 1939) legendaarse Argentina karika ning osales karjääri jooksul kaheksa maailmarekordi püstitamises, neist kahel individuaalselt.

"Paraku on Elmar Kivistiku elust ja isikust ajaloole säilinud väga vähe," seisab raamatu tutvustuses. "Alles on jäänud peamiselt tulemused, 1930. aastate ajakirjanduslikud kirjutised ja üksikud meenutused. Tema võidetud medalid ja karikad on aastate jooksul kadunud, müüdud või varastatud ning tal ei ole ka järeltulijaid."

"Seetõttu on raamat kokku pandud paljudest väikestest kildudest – arhiividest, ajaleheartiklitest, nappidest mälestustest. Ometi pakub teos põneva ja põhjaliku tagasivaate nii Kivistiku erakordsele karjäärile kui ka ajastule, mis kujundas Eesti laskespordi kuldajastu."

"Need olid ka keerulised ajad, mis said saatuslikuks paljudele tolle perioodi spordisangaritele, sealhulgas Elmar Kivistikule endale," kirjutatakse tutvustuses.

2020. aastal valiti Kivistik ka Eesti spordi kuulsuste halli.