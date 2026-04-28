Sõudmishooaja avavõistlus Tartus jäi halva ilma tõttu pooleli

Koduse sõudmishooaja avavõistluseks olnud Emajõe karikavõistlustel Tartus jäi tugeva ja puhangulise tuule ning madala tunnetusliku temperatuuri tõttu teine võistluspäev ära.

Sõudeliidu peasekretär Robert Väli sõnul ei ole sarnast olukorda varasemast ajast teada. "Ajalooliselt on meil olnud üks kord, kus võistlus lükati nädala võrra edasi pikale veninud talveolude tõttu, kuid võistluse keskel programmi ära jätmist ei mäleta keegi," sõnas ta sõudeliidu kodulehe vahendusel.

Hommikul hinnati tingimusi põhjalikult. Jõel keerutas väga tugev külm tuul, lisaks sadas lörtsi. Kuigi tegelik temperatuur oli mõni soojapügal, oli tunnetuslik –4 kraadi. Tugev vastutuul ja puhangud suurendasid ümberminekute riski ning tekitasid ohu, et sportlaste käed külmetuvad juba enne starti jõudmist. Esmalt lükati starte tund edasi, ent kuna keerulised olud püsisid, loobuti mõttest uuesti üritada.

"Ohutus on alati esmane kriteerium. Sellistes tingimustes võistlemine oleks olnud ohtlik, eriti noorematele sportlastele," rõhutas Väli. Otsus sündis korraldaja ja sõudeliidu koostöös. Selle tegid neli juhatuse liiget, peasekretär ning võistluste peakohtunik, kes viibisid ise kohapeal ja hindasid olukorda vahetult.

Ehkki täit programmi ei õnnestunud teha, võeti vastu otsus, et paremus pannakse paika esimese päeva ehk 4 kilomeetri sõidu põhjal.

Kõik esikolmikud:

M2x

Aleksei Lipintsov / Artjom Holostõhh, 13.43,4 (Tallinna SK)

Jander Peterson / Oliver Hanson, 13.55,9 (SAK Tartu)

Mark Chernyavskiy / Dmitro Oliinyk, 15.10,9 (Tallinna SK)

M1x

Tauno Tamm, 14.54,4 (SAK Tartu)

Margus Kodasma, 14.57,9 (Pärnu SK)

Robin Hunt, 14.58,3 (Pärnu SK)

PA1x

Endrik Hansen, 14.28,0 (Pärnu Kalev)

Karl Varik, 14.38,9 (TÜASK)

Riko Raimond Kubja, 14.50,7 (SAK Tartu)

N2x

Marta Kimmel / Hanna-Maria Pulin, 16.13,1 (Viljandi SK)

Margarita Grigalyunayte / Daria Ihnatieva, 16.58,4 (Emajõe aeruklubi)

Elena Grigalyunene / Sofia Prokopyshina, 17.28,9 (Emajõe aeruklubi)

TA1x

Liisa Sindi, 16.38,5 (Viljandi SK)

Martha Paimla, 16.41,0 (Pärnu Kalev)

Katariina Luks, 16.49,8 (Pärnu Kalev)

N1x

Tuuli Neidi Saks, 15.43,3 (Tallinna SK)

Doris Meinbek, 15.53,7 (Viljandi SK)

Rachel Kõllo, 15.53,8 (TÜASK)