Sõudmishooaja avavõistlus Tartus jäi halva ilma tõttu pooleli

Pühapäevased olud võistluspaigas Autor/allikas: Robert Väli/Eesti Sõudeliit
Koduse sõudmishooaja avavõistluseks olnud Emajõe karikavõistlustel Tartus jäi tugeva ja puhangulise tuule ning madala tunnetusliku temperatuuri tõttu teine võistluspäev ära.

Sõudeliidu peasekretär Robert Väli sõnul ei ole sarnast olukorda varasemast ajast teada. "Ajalooliselt on meil olnud üks kord, kus võistlus lükati nädala võrra edasi pikale veninud talveolude tõttu, kuid võistluse keskel programmi ära jätmist ei mäleta keegi," sõnas ta sõudeliidu kodulehe vahendusel.

Hommikul hinnati tingimusi põhjalikult. Jõel keerutas väga tugev külm tuul, lisaks sadas lörtsi. Kuigi tegelik temperatuur oli mõni soojapügal, oli tunnetuslik –4 kraadi. Tugev vastutuul ja puhangud suurendasid ümberminekute riski ning tekitasid ohu, et sportlaste käed külmetuvad juba enne starti jõudmist. Esmalt lükati starte tund edasi, ent kuna keerulised olud püsisid, loobuti mõttest uuesti üritada.

"Ohutus on alati esmane kriteerium. Sellistes tingimustes võistlemine oleks olnud ohtlik, eriti noorematele sportlastele," rõhutas Väli. Otsus sündis korraldaja ja sõudeliidu koostöös. Selle tegid neli juhatuse liiget, peasekretär ning võistluste peakohtunik, kes viibisid ise kohapeal ja hindasid olukorda vahetult.

Ehkki täit programmi ei õnnestunud teha, võeti vastu otsus, et paremus pannakse paika esimese päeva ehk 4 kilomeetri sõidu põhjal.

Kõik esikolmikud:

M2x

Aleksei Lipintsov / Artjom Holostõhh, 13.43,4 (Tallinna SK)
Jander Peterson / Oliver Hanson, 13.55,9 (SAK Tartu)
Mark Chernyavskiy / Dmitro Oliinyk, 15.10,9 (Tallinna SK)

M1x

Tauno Tamm, 14.54,4 (SAK Tartu)
Margus Kodasma, 14.57,9 (Pärnu SK)
Robin Hunt, 14.58,3 (Pärnu SK)

PA1x

Endrik Hansen, 14.28,0 (Pärnu Kalev)
Karl Varik, 14.38,9 (TÜASK)
Riko Raimond Kubja, 14.50,7 (SAK Tartu)

N2x

Marta Kimmel / Hanna-Maria Pulin, 16.13,1 (Viljandi SK)
Margarita Grigalyunayte / Daria Ihnatieva, 16.58,4 (Emajõe aeruklubi)
Elena Grigalyunene / Sofia Prokopyshina, 17.28,9 (Emajõe aeruklubi)

TA1x

Liisa Sindi, 16.38,5 (Viljandi SK)
Martha Paimla, 16.41,0 (Pärnu Kalev)
Katariina Luks, 16.49,8 (Pärnu Kalev)

N1x

Tuuli Neidi Saks, 15.43,3 (Tallinna SK)
Doris Meinbek, 15.53,7 (Viljandi SK)
Rachel Kõllo, 15.53,8 (TÜASK)

Toimetaja: Anders Nõmm

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

27.04

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

27.04

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

27.04

Nool: see ei ole hea päev Eesti spordile, aga see oli vajalik

16:44

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

27.04

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter Uuendatud

27.04

Sõõrumaa väärtuskonfliktist: eelkäijatele tuleb tänulik olla

27.04

Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

27.04

Kanter: kindlasti on meil väga lühike aken, kus kampaaniatööd teha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo