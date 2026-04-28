Eesti kulturistid ja fitnessisportlased korjasid rikkaliku kullasaagi

Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi koondisele edukaks, kui Riias toimunud mainekalt Riga Pearl võistluselt toodi koju rohkelt kuldmedaleid ja pjedestaalikohti.

Kuldmedalile tulid Märt Erm (men's physique), Ahti Jakson (klassikaline kulturism), Anastasija Kalašnikova (bikinifitness -172 cm), Viktoria Jallai (bodyfitness +168 cm ja masters), Alina Bogdanova (bikinifitness -162 cm ja fit-model) ja Anna Kalilina (bikinifitness -169 cm).

Hõbemedalid saavutasid Egor Tkachev (men's physique) ja Natalja Zolotkina (masters bikinifitness) ning pronksise autasu teenisid Elina Ilumets (wellness 165+), Miina Meinvald (wellness masters), Erika Lucia Huda (algajad fitmodel) ja Alina Bogdanova (juuniorid bikinifitness).

Viktoria Jallai. Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

Riias peeti ka uue IFBB võistluskategooria fitness style võistlus, mis rõhutab loomulikku ilu, esteetikat ja enesekindlat lavalist liikumist. Hõbemedalile tulid Elise Olli (169+) ja Gelina Reinsalu (169) ning pronksmedalile Antonina Pallu (162) ja Laura-Eliise Etverk (169+).

Pühapäeval Maltal peetud Diamond Cupilt naasid Eesti sportlased nelja kuldmedaliga. Eriti silmapaistva tulemuse tegi Johanna Tilk, kes võitis fitmodeli kategooria kuldmedali ja absoluutarvestuse, lisaks sellele teenis esikoha ka bikinifitnessis (-172 cm). Kullavõitu said nautida ka Beatriz Alonso (wellness masters, lisaks teine koht naiste arvestuses) ja Kateriin Sild (bikinifitness 172+).

Maltal Diamond Cupil osalenud Eesti sportlased. Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

Pjedestaalile pääsesid Maltal ka Ramil Lipp – (II koht, klassikaline kulturism), Debby Keira Sepp (II koht, bikinifitness juuniorid), Edita Torn (II koht, bikinifitness 172+), Lisanna Laanela (III koht, -160 cm) ja Brigita Schmidt (III koht, -172 cm).

Sel neljapäeval sõidab 68-liikmeline Eesti koondis Hispaaniasse Santa Susannasse Euroopa meistrivõistlustele.