Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

Mullu samal ringrajal karjääri esimese etapivõidu MotoGP tasemel teeninud Marquez edestas pühapäevases põhisõidus sarja üldliidrit Marco Bezzecchit (Aprilia Racing; +1,903), kes võitis tänavuse hooaja eelmised kolm etappi ja möödunud hooaja kaks viimast etappi.

Pjedestaali madalaimale astmele astus Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team; +5,796), neljandaks tuli 2024. aasta maailmameister Jorge Martin (Aprilia Racing; +9,229).

Valitsev maailmameister ja laupäevase sprindisõidu võitja Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) tegi teisel ringil avarii ning oli sunnitud katkestama.

Bezzecchi juhib üldarvestuses 101 punktiga, talle järgnevad Martin (90 p) ja Di Giannantonio (71 p). Marc Marquez on viies (57 p) ja Alex seitsmes (53 p).

Hooaja viies etapp sõidetakse kahe nädala pärast Prantsusmaal Le Mans'is.