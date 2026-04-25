Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

Paide Betmasteri mängijad Autor/allikas: Paide Betmaster/Facebook
Eesti korvpalli esiliiga võitis tänavu Paide Betmaster, kes alistas 1500 koduse pealtvaataja ees põneva mängu lõpu järel Tere Kadrina Karud 73:71.

Laupäevast Saku esiliiga finaali kontrollis külalismeeskond Kadrina, kes võitis avapoolaja 36:26 ja suurendas kolmandal veerandajal kahel puhul oma edu ka 15-punktiliseks. Veel seitse minutit enne mängu lõppu juhtis Kadrina 66:56, aga 1500 fänni ees finaali nautida saanud Paide ronis järk-järgult järjest lähemale.

Janar Aniste tabav kaugvise viis Paide 35 sekundit enne mängu lõppu 70:68 juhtima, teisel pool väljakut realiseeris Sten Saaremäel läbimurde ja tõi tabloole viigi, ent Aniste tabas seitse sekundit enne lõpusireeni uuesti kaugelt ja võõrustajad läksid ette 73:70.

Kadrina suur äär Ander Talu tabas siis esimese vabaviske ning saatis teise meelega mööda, lauapall jäi veel Kadrinale ja laupäeval kolm kaugviset tabanud Gaspar Bibikovil oli viimasel sekundil veel võimalus omadele võit tuua, aga tema kolmene läks rõngasse.

Paidele on see pärast 2016. aastat teiseks korvpalli esiliiga võiduks, sealjuures sai toona mängijana kulla kaela ka meeskonna praegune peatreener Märt Rohlin. Aniste viskas võitjate kasuks 22 punkti, Mark-Andreas Jaakson lisas 14 punkti. Talu oli Kadrina resultatiivseim 16 punktiga, Joonas Järveläinen panustas 11 punkti ja 10 lauapalliga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

20:21

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

12:05

Kotsar kogus hooaja suurima punktisaagi, aga Yokohama kaotas

08:37

LeBron ja Smart viisid Lakersi edasipääsu lävele

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

24.04

Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

24.04

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

24.04

McCollumi võiduvise viis Hawksi juhtima, Wolves jooksis Nuggetsist üle

23.04

FIBA lubab Venemaa ja Valgevene noored 3x3 väljakule

23.04

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

23.04

Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

23.04

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

23.04

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

22.04

Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

22.04

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

videod

sport.err.ee uudised

20:33

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

20:21

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

19:45

VAATA OTSE | MM-i kaotusega alustanud Kaldvee ja Lill mängivad Rootsi vastu Uuendatud

19:35

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

19:22

Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu

19:09

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

18:20

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu

18:04

Anis jõudis vehklemise U-23 EM-il kaheksa parema sekka

17:29

Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

17:09

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarja veerandfinaali

16:08

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

15:42

Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

15:05

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

14:11

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

13:38

Ülemiste keskuses toimunud kestvusjooksu võitis Margo Pihlak

loetumad

10:13

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

19:45

VAATA OTSE | MM-i kaotusega alustanud Kaldvee ja Lill mängivad Rootsi vastu Uuendatud

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

08:37

LeBron ja Smart viisid Lakersi edasipääsu lävele

14:11

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

24.04

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier Uuendatud

