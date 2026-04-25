Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

Laupäevast Saku esiliiga finaali kontrollis külalismeeskond Kadrina, kes võitis avapoolaja 36:26 ja suurendas kolmandal veerandajal kahel puhul oma edu ka 15-punktiliseks. Veel seitse minutit enne mängu lõppu juhtis Kadrina 66:56, aga 1500 fänni ees finaali nautida saanud Paide ronis järk-järgult järjest lähemale.

Janar Aniste tabav kaugvise viis Paide 35 sekundit enne mängu lõppu 70:68 juhtima, teisel pool väljakut realiseeris Sten Saaremäel läbimurde ja tõi tabloole viigi, ent Aniste tabas seitse sekundit enne lõpusireeni uuesti kaugelt ja võõrustajad läksid ette 73:70.

Kadrina suur äär Ander Talu tabas siis esimese vabaviske ning saatis teise meelega mööda, lauapall jäi veel Kadrinale ja laupäeval kolm kaugviset tabanud Gaspar Bibikovil oli viimasel sekundil veel võimalus omadele võit tuua, aga tema kolmene läks rõngasse.

Paidele on see pärast 2016. aastat teiseks korvpalli esiliiga võiduks, sealjuures sai toona mängijana kulla kaela ka meeskonna praegune peatreener Märt Rohlin. Aniste viskas võitjate kasuks 22 punkti, Mark-Andreas Jaakson lisas 14 punkti. Talu oli Kadrina resultatiivseim 16 punktiga, Joonas Järveläinen panustas 11 punkti ja 10 lauapalliga.