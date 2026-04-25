Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas tõestas tiitli juba kindlustanud Müncheni Bayern laupäeval taas, et enne lõpuvile kõlamist pole läbi ükski mäng.

Dominik Kohri, Paul Nebeli ja Sheraldo Beckeri väravad viisid kodumeeskonna Mainzi laupäevases Bundesliga 31. vooru kohtumises avapoolaja lõpuks 3:0 juhtima, ent vaheajal pingilt sekkunud Harry Kane ja Michael Olise ning hiljem sisse vahetatud Jamal Musiala tõid mängu pöörde.

Esmalt lõikas Bayern 53. minutil kõrge pressinguga läbi võõrustajate rünnakualge ning Nicolas Jackson saatis Konrad Laimeri tsenderduse järel palli võrku, 73. minutil keerutas Olise suurepäraselt palli karistusala parema nurga juurest värava tagumise posti kõrvale ja kahandas kaotusseisu minimaalseks.

Seitse minutit hiljem tegi Musiala karistusala joonel hea eeltöö ja andis Olisele läbisöödu, Prantsusmaa koondise ääreründaja toimetas palli tagasi väravaesisele, kus Musiala selle lõpuks võrku suskas. Bayerni 4:3 võiduvärav sündis 83. minutil, kui Mainzi väravavahi ebaõnnestunud tõrje järel jäi pall väravaesisel vabaks ja selle saatis võrku Kane.

Bayern on aprillis mitmel korral edukalt kaotusseisust välja tulnud. Kümme päeva tagasi jäi Saksamaa meister Meistrite liigas Madridi Reali vastu taha nii 0:1, 1:2 kui 2:3, aga suutis normaalaja viimastel minutitel ikkagi 4:3 võita. Aprilli alguses juhtis Freiburg koduväljakul Bayerni vastu veel 80. minutil 2:0, aga kaks lisaminutitel löödud väravat tõid Müncheni klubile 3:2 võidu.

Bayern on 31 mänguga kogunud 82 punkti ja Bundesligas löönud juba 113 väravat.