Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

Kirke Mõtsnik
18-aastane Kirke Mõtsnik ujus Berliinis alanud Saksamaa meistrivõistlustel 1500 meetri vabaujumises uue Eesti rekordi ajaga 17.12,26. Tegemist on juba kolmanda rahvusrekordiga, mille Eesti noored ujujad viimase kahe päeva jooksul on püstitanud.

Mõtsnik parandas oma senist, veebruaris Tartus ujutud rekordit enam kui kaheksa sekundiga. Varasem tippmark 17.20,92 sündis Zirk Swim Cupil ning sellega ületas ta Eesti vanima, 43 aastat püsinud Aivi Kulla rekordi. 

Aeg oli hommikuste eelujumiste teine. Õhtul stardib finaalis ülesandmisaegade põhjal kiireim vahetus. 

Saksamaa meistrivõistlused basseinis on Mõtsnikule ettevalmistus avaveeujumise hooajaks. 1. mail ootab teda ees aasta esimene avaveeujumise maailmakarika etapp Itaalias, kus ta stardib 10 kilomeetri distantsil. Koos teise Eesti avaveeujuja Jaan Paskoga treenib Mõtsnik Saksamaal Müncheni klubis SG Stadtwerke. Eestis juhendavad teda Heidi Kaasik ja Aarne-Vello Kersa.

Avaveeujumine eeldab lisaks vastupidavusele ka oskust kohaneda veetemperatuuri, hoovuste, lainete ning konkurentidega, kellega ollakse vees vahetus kontaktis. Kuigi võistlused toimuvad veekogudes, toimub suurem osa treeningutest siiski basseinis. Münchenis ulatub Mõtsniku nädalane kilometraaž üle 70 kilomeetri.

Sel hooajal on Mõtsniku eesmärk edukalt esineda avavee juunioride Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad 23.–26. juulini Ungaris. 

Mõtsniku senised tulemused avavee tiitlivõistlustel:

2025 juunioride EM Setubalis, 10km, katkestas 14. kohalt 
2024 juunioride MM Algheros, 7,5 km: 24. koht / aeg 1:28.47,3
2024 juunioride EM Viinis, 7,5 km: 20. koht / aeg 1:41.03,14

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

16:24

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

13:44

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

18.04

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

17.04

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

11.04

Zirk alistas oma põhialal pea kaheaastase vahe järel taas kahe minuti piiri

10.04

Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

09.04

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

01.04

Eneli Jefimova kavatseb 200 meetrit tõsisemalt sihikule võtta

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

20.03

Paraujuja Matz Topkin sai esimese robotkäe: super, et selliseid asju luuakse!

20.03

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

15.03

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

13.03

Maari Randväli võttis enda nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi

12.03

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

12.03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

09.03

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

sport.err.ee uudised

16:56

Tartus avatakse nädalavahetusel Emajõe karikaga kodune sõudehooaeg

16:24

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

15:53

Paskotši hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud

15:23

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

14:57

Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

14:20

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

13:44

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

13:05

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

11:29

Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

10:24

Indiana NCAA meistriks viinud mängujuht jätkab karjääri Las Vegases

09:51

Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

09:17

Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

08:43

McCollumi võiduvise viis Hawksi juhtima, Wolves jooksis Nuggetsist üle

08:05

Eesti jäähokikoondis pidi kontrollmängus Lõuna-Korea paremust tunnistama

23.04

FIBA lubab Venemaa ja Valgevene noored 3x3 väljakule

23.04

Tallinnas algas naisspordijuhtide konverents: peame häält tegema

23.04

Jalgpalliliidu esindaja: tõsistele juhtumitele tuleb reageerida

