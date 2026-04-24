Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

18-aastane Kirke Mõtsnik ujus Berliinis alanud Saksamaa meistrivõistlustel 1500 meetri vabaujumises uue Eesti rekordi ajaga 17.12,26. Tegemist on juba kolmanda rahvusrekordiga, mille Eesti noored ujujad viimase kahe päeva jooksul on püstitanud.

Mõtsnik parandas oma senist, veebruaris Tartus ujutud rekordit enam kui kaheksa sekundiga. Varasem tippmark 17.20,92 sündis Zirk Swim Cupil ning sellega ületas ta Eesti vanima, 43 aastat püsinud Aivi Kulla rekordi.

Aeg oli hommikuste eelujumiste teine. Õhtul stardib finaalis ülesandmisaegade põhjal kiireim vahetus.

Saksamaa meistrivõistlused basseinis on Mõtsnikule ettevalmistus avaveeujumise hooajaks. 1. mail ootab teda ees aasta esimene avaveeujumise maailmakarika etapp Itaalias, kus ta stardib 10 kilomeetri distantsil. Koos teise Eesti avaveeujuja Jaan Paskoga treenib Mõtsnik Saksamaal Müncheni klubis SG Stadtwerke. Eestis juhendavad teda Heidi Kaasik ja Aarne-Vello Kersa.

Avaveeujumine eeldab lisaks vastupidavusele ka oskust kohaneda veetemperatuuri, hoovuste, lainete ning konkurentidega, kellega ollakse vees vahetus kontaktis. Kuigi võistlused toimuvad veekogudes, toimub suurem osa treeningutest siiski basseinis. Münchenis ulatub Mõtsniku nädalane kilometraaž üle 70 kilomeetri.

Sel hooajal on Mõtsniku eesmärk edukalt esineda avavee juunioride Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad 23.–26. juulini Ungaris.

Mõtsniku senised tulemused avavee tiitlivõistlustel:

2025 juunioride EM Setubalis, 10km, katkestas 14. kohalt

2024 juunioride MM Algheros, 7,5 km: 24. koht / aeg 1:28.47,3

2024 juunioride EM Viinis, 7,5 km: 20. koht / aeg 1:41.03,14