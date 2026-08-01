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Prantsusmaa korvpalliliit ei luba valitsevat meistrit kõrgliigasse

Korvpall
Monaco tuli mullu kolmandat korda Prantsusmaa korvpallimeistriks
Monaco tuli mullu kolmandat korda Prantsusmaa korvpallimeistriks Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Prantsusmaa korvpalliliit teatas laupäeval, et kuna mullu meistriks tulnud Monaco ei esitanud tähtajaks rahalisi tagatisi, ei lubata klubil tänavu kodustel meistrivõistlustel osaleda.

Alaliit teatas laupäeval, et mullu kolmandat korda Prantsusmaa korvpallimeistriks tulnud Monaco ei esitanud vaatamata edasi lükatud tähtajale vajalikke dokumente, millega klubi oleks pidanud kinnitama rahalised tagatised. Seetõttu otsustas alaliit, et viimase viie hooaja jooksul kolm korda meistriks tulnud ning kahel korral hõbeda saanud klubi ei saa sel hooajal kodustel meistrivõistlustel osaleda.

Tunamullu Euroliiga finaalis mänginud klubi juhtimise võttis sel suvel üle USA grupp Helen Holdings, mille asutas endine NBA täht Jamal Mashburn. Klubi seniseks juhiks oli Venemaa ärimees Aleksei Fedoritšev, kes sai selle positsiooni 2022. aastal. Sellega seoses langeb meeskonna eelarve 38 miljoni euro pealt 12,5 miljoni peale, lisaks saab linnriik ise juhtimises suurema rolli.

L'Equipe kirjutas reedel, et alaliidu keelu põhjuseks on see, et uutel omanikel polnud piisavalt likviidset vara. Väljaanne lisas üsna kindla sõnastusega, et uued omanikud on USA pankadelt kinnituse saanud ning alaliit peaks õigepea klubi taas kodusesse kõrgliigasse lubama.

Rahalisest ebakindlusest tulenevalt kaotas Monaco oma koha Euroliigas ning mängib tuleval hooajal EuroCupis. Lisaks muutub meeskonna koosseis, muuhulgas lahkus klubist Euroliiga skoorikuningas Mike James.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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