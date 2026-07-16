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Pärast MM-i poolfinaali üritati sisse murda Lamine Yamali koju

Jalgpalli MM
Lamine Yamal
Lamine Yamal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Hispaania meedia teatel üritati kolmapäeva varahommikul sisse murda Hispaania jalgpallitähe Lamine Yamali Barcelonas asuvasse koju. Juhtum leidis aset vaid mõni tund pärast seda, kui Hispaania alistas MM-i poolfinaalis Prantsusmaa 2:0 ja jõudis finaali.

Kataloonia politsei kinnitas AFP-le, et Barcelona äärelinnas Esplugues de Llobregatis asuvas elamus toimus sissemurdmiskatse. Politsei ei avaldanud maja omaniku nime, kuid Hispaania väljaande La Vanguardia andmetel kuulub maja 19-aastasele Hispaania koondislasele Lamine Yamalile.

Meedia teatel ronisid kaks maskis inimest üle maja müüri. Turvakaamerad tuvastasid sissetungijad ning Yamali eraturvatöötajad sekkusid kiiresti. Selle peale põgenesid kahtlusalused enne, kui neil õnnestus majja sisse pääseda või midagi varastada. Juhtumit uurib Kataloonia politsei kriminaaluurimise osakond.

Politsei sõnul leidis samal ööl samas Esplugues de Llobregati luksusrajoonis aset veel vähemalt üks sissemurdmiskatse. Seetõttu ei ole uurijatel praegu alust arvata, et kurjategijate sihtmärgiks oli just Yamali kodu.

Hispaania kohtub pühapäevases MM-i finaalis Argentinaga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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