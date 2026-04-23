Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

Saksamaa väljaanded kirjutavad, et Bundesligas püsimajäämise nimel heitlev Bremeni Werder on asunud turuolukorraga tutvuma, sest eksisteerib arvestatav võimalus, et suvel lahkub nende esiväravavaht parematele jahimaadele.

Tänavu on Werderi väravat kaitsnud 22-aastane klubi kasvandik Mio Backhaus, kelle kohta kirjutatakse kohalikus meedias, et tegu on tulevase Saksamaa koondise esikindaga. Kui Backhaus septembri lõpus ja oktoobri alguses õlatrauma tõttu eemal oli, seisis postide vahel Eesti meeste koondise esivaht Karl Jakob Hein, kes on Londoni Arsenalist laenul, kirjutab Soccernet.ee.

24-aastase eestlase jaoks on see hooaeg läinud paraku raisku, sest ta on platsil käinud täpselt kahes võistluskohtumises — 0:4 võõrsilkaotus Müncheni Bayernile ja 1:0 koduvõit St. Pauli üle. Ülejäänud mänguminutid on omale saanud Backhaus, kelle tegutsemist on Hein jälginud pingilt. Ka viimases neljas kohtumises ei tee Eesti aasta jalgpallur kaasa, sest ta on alates märtsi keskpaigast sõrmevigastusega audis.

Saksamaa ajakirjanike hinnangul läheb Werder järgmisele hooajale vastu olukorras, kus ei saa rääkida Backhausist ja Heinast, vaid saab rääkida Backhausist või Heinast. Bild kirjutab, et ehkki klubis üles kasvanud Backhaus on läbi ja lõhki Werderi mees, siis teisipäeval avaldatud majandusaasta vahearuandest selgus, et Werder on 4,8 miljoni euroga kahjumis.

Selle najal on tõstatatud variant, et Backhaus, kelle turuväärtus on Transfermarkti hinnangul 12 miljonit eurot, võib minna suvel müügiks. Tema vastu tunnevad väidetavalt huvi Itaalia hiiud AC Milan ja Milano Inter, liigarivaal Freiburg ning mitmed Inglismaa kõrgliigaklubid.

Kui Backhaus müüakse maha, võidakse omale esinumbriks palgata Hein, kirjutab Werderi tegemistega kursis olev Die DeichStube. Nende andmetel on eestlase laenulepingusse kirjutatud klausel, mis lubab Saksamaa klubil hooaja lõppedes Heina kolme miljoni euro eest omale osta.

Suvele lähenedes tasub silmas pidada, et Hein pikendas Arsenaliga lepingut 2024. aastal ja see lõppeb tänavu juulis.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.