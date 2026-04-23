Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein
Saksamaa väljaanded kirjutavad, et Bundesligas püsimajäämise nimel heitlev Bremeni Werder on asunud turuolukorraga tutvuma, sest eksisteerib arvestatav võimalus, et suvel lahkub nende esiväravavaht parematele jahimaadele.

Tänavu on Werderi väravat kaitsnud 22-aastane klubi kasvandik Mio Backhaus, kelle kohta kirjutatakse kohalikus meedias, et tegu on tulevase Saksamaa koondise esikindaga. Kui Backhaus septembri lõpus ja oktoobri alguses õlatrauma tõttu eemal oli, seisis postide vahel Eesti meeste koondise esivaht Karl Jakob Hein, kes on Londoni Arsenalist laenul, kirjutab Soccernet.ee.

24-aastase eestlase jaoks on see hooaeg läinud paraku raisku, sest ta on platsil käinud täpselt kahes võistluskohtumises — 0:4 võõrsilkaotus Müncheni Bayernile ja 1:0 koduvõit St. Pauli üle. Ülejäänud mänguminutid on omale saanud Backhaus, kelle tegutsemist on Hein jälginud pingilt. Ka viimases neljas kohtumises ei tee Eesti aasta jalgpallur kaasa, sest ta on alates märtsi keskpaigast sõrmevigastusega audis.

Saksamaa ajakirjanike hinnangul läheb Werder järgmisele hooajale vastu olukorras, kus ei saa rääkida Backhausist ja Heinast, vaid saab rääkida Backhausist või Heinast. Bild kirjutab, et ehkki klubis üles kasvanud Backhaus on läbi ja lõhki Werderi mees, siis teisipäeval avaldatud majandusaasta vahearuandest selgus, et Werder on 4,8 miljoni euroga kahjumis.

Selle najal on tõstatatud variant, et Backhaus, kelle turuväärtus on Transfermarkti hinnangul 12 miljonit eurot, võib minna suvel müügiks. Tema vastu tunnevad väidetavalt huvi Itaalia hiiud AC Milan ja Milano Inter, liigarivaal Freiburg ning mitmed Inglismaa kõrgliigaklubid.

Kui Backhaus müüakse maha, võidakse omale esinumbriks palgata Hein, kirjutab Werderi tegemistega kursis olev Die DeichStube. Nende andmetel on eestlase laenulepingusse kirjutatud klausel, mis lubab Saksamaa klubil hooaja lõppedes Heina kolme miljoni euro eest omale osta.

Suvele lähenedes tasub silmas pidada, et Hein pikendas Arsenaliga lepingut 2024. aastal ja see lõppeb tänavu juulis.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

12:28

Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

10:48

Tõugjas panustas mulluse hõbeda vastu teenitud punkti kollase kaardiga

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

22.04

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

22.04

Vabalanguses Chelsea vallandas peatreeneri

sport.err.ee uudised

17:44

Hedegart muutis ikkagi meelt ja võtab rajale püssi kaasa

17:07

Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

16:32

Selgus Eesti U-18 hokikoondise koosseis koduseks MM-iks

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

15:40

Joe Noormets: spordist kui kehakatkestusest

14:56

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

13:23

Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

12:51

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

12:28

Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

12:18

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

11:50

Teisel lisaajal võidu võtnud Stars asus seeriat juhtima

11:11

Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

10:48

Tõugjas panustas mulluse hõbeda vastu teenitud punkti kollase kaardiga

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

loetumad

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

22.04

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

22.04

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

22.04

O'Sullivan alustas MM-i veenva esitusega

22.04

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

22.04

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

