Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

Eesti koondise esikinnas Hein veetis lõppenud hooaja Werderis laenul, kuid Arsenaliga lepingut sõlmides lisas Werder sinna punkti, mis võimaldas neil selle lõppedes 24-aastase eestlase kolme miljoni euro eest välja osta.

Nüüd kinnitaski Arsenal, et Hein sõlmis Werderiga püsiva lepingu ning Werder omakorda teatas, et senine esiväravavaht Mio Backhaus liitub SC Freiburgiga ja Heinast saab Werderi põhiväravavaht.

"Nii sportlikust kui isiklikust vaatenurgast pole Mio lahkumine meie jaoks kerge, aga Freiburg tegi pakkumise, mis on suurepärane võimalus Miole ja rahaliselt ahvatlev meile, nii et kõik osapooled on rahul sellega, kuidas üleminek teoks sai," kommenteeris Werderi spordidirektor Clemens Fritz klubi kodulehe vahendusel.

Werderi teatel on nad algatanud Heina ostmise. "Karl näitas juba lõppenud hooajal, et on kõrgeima kvaliteediga väravavaht. Seetõttu on meil hea meel, et saame uuele hooajale vastu minna tugeva esikindaga," ütles Fritz.

"Mul on äärmisel hea meel, et saan Werderisse kauemaks jääda," sõnas Hein. "Werder on üks Bundesliga suurimaid klubisid värvika ajalooga. Tundsin end algusest peale nii siin linnas kui klubis koduselt ja mul on hea meel, et saan jätkata."

Hein kaitses lõppenud hooajal Bundesligas Werderi väravat Müncheni Bayerni ja FC St. Pauli vastu, aga märtsis sai ta käevigastuse, mis tõmbas tema hooajale varakult joone alla.