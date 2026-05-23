Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

Werderi senine esiväravavaht Mio Backhaus, kelle selja tagant pääses Hein lõppenud hooajal väljakule kahes liigamängus, liitub äsja Euroopa liiga finaalis mänginud SC Freiburgiga ning Heinast saab nüüd Werderi esiväravavaht.

Kaks viimast hooaega on Hein oma senisest koduklubist Arsenalist veetnud laenul, esmalt Hispaania kõrgliigas Real Valladolidis ja nüüd siis Werderis. Arsenaliga liitus Hein juba 2018. aastal Nõmme Unitedist ning kuigi esindusmeeskonna eest ei õnnestunud tal Inglismaa kõrgliigas kaasa lüüa, mängis ta ühes Inglismaa liigakarikakohtumises.

"Kaheksa ilusat aastat selle suurepärase klubiga on lõppenud. On olnud tõeline privileeg nii pikka aega olla osa sellisest klubist," alustas Hein oma hüvastijätusõnumit sotsiaalmeedias.

"On sürreaalne tagasi vaadata ja mõelda, et mulle anti võimalus leida tee akadeemiast esindusmeeskonda. Olen igavesti sellele imelisele klubile tänulik. See võistkond on mul aidnaud kasvada 16-aastasest poisist väravavahiks ja persooniks, kellel on võimalik oma unistusi täita. Kes oleks osanud arvata, et kuidagi leian Londonist endale tõelise perekonna, keda armastan," jätkas Hein.

"Olen loonud nii palju asendamatuid mälestusi, sõpru ja suhteid, mis jäävad minuga igavesti. Õnnesoovid kõigile klubiga seotud inimestele Inglismaa meistritiitli puhul!" lõpetas eestlane.