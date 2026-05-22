Saksamaa meedia: Hein sõlmis Werderiga nelja aasta pikkuse lepingu

Eesti koondise esikinnas Hein veetis lõppenud hooaja Werderis laenul, kuid Arsenaliga lepingut sõlmides lisas Werder sinna punkti, mis võimaldas neil selle lõppedes 24-aastase eestlase kolme miljoni euro eest välja osta.

Kui mõned päevad tagasi kirjutati Saksamaa meedias, et Werder loodab Heina veidi väiksema summa eest endale kaubelda, andis Sky Sportsi ajakirjanik Florian Pletterberg reedel teada, et Werder on siiski klausli käivitanud ja Heina mängijaõigused omandanud. Eestlase uus leping klubiga kehtib allikate teatel 2030. aasta suveni.

Ühtlasi kirjutatakse, et Werderi senine esiväravavaht Mio Backhaus on liitumas äsja Euroopa liiga finaalis Aston Villale kaotanud Freiburgiga. Ülemineku eest makstakse üle 15 miljoni euro.

Backhausi varumehena sai Hein lõppenud hooajal Werderi särgis platsile kahes mängus, Müncheni Bayerni ning St. Pauli vastu. Tema leivaisa lõpetas Bundesliga hooaja 15. kohal.