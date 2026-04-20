Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

Maineka Laureuse spordiauhinna pälvisid tänavu tennisistid Carlos Alcaraz ja Arina Sabalenka.

Alcaraz tegi mullu suurepärase hooaja, kui võitis 80 matšist 71, teenis ATP tuurilt kaheksa tiitlit, saavutas suure slämmi tiitlid Prantsusmaal ja USA-s ning lõpetas aasta maailma esireketina. Ta on nn suure kolmiku (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) järel neljas meestennisist, kes pälvinud Laureuse aasta meessportlase auhinna.

Aasta naissportlaseks valitud Sabalenka jõudis eelmisel hooajal finaal üheksal turniiril, sealhulgas Austraalia, Prantsusmaa ja USA lahtistel. Tema ainus slämmiturniiri võit sündis USA-s, kus loovutas kogu turniiri jooksul vastastele vaid ühe seti.

Aasta läbimurdjaks nimetati Lando Norris, kes tuli eelmisel aastal vormel-1 sarjas esimest korda maailmameistriks. Aasta tagasitulijaks sai pika ootuse järel golfi Mastersi võitnud Rory McIlroy.

Noorsportlase auhinna pälvis Barcelona jalgpalliklubi 18-aastane eduvedur Lamine Yamal ning parimaks võistkonnaks nimetati Pariisi Saint-Germaini jalgpallimeeskond. Aasta parasportlase tiitliga pärjati Brasiilia ujujat Gabriel Araujot. Elutööpreemia pälvis võimlemise suurkuju Nadia Comaneci.

Laureuse auhinda on välja antud alates 2000. aastast. Auhindade nominendid valivad rahvusvahelise meedia esindajad, võitjad valib välja 69-liikmeline Laureuse spordikomitee. Ainsa Eesti sportlasena on nominentide sekka kuulunud Kelly Sildaru, kes oli 2017. aastal üks kuuest aasta ekstreemsportlase auhinna nominendist.

Toimetaja: Henrik Laever

