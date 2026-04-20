Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis

Veerandfinaalis tuleb Sotnikovile vastu valgevenelane Pavel Hlintšuk. Juhul kui Sotnikov jõuab finaali, saab Nabi jätkata lohutusringis.

Nabi kaotas Itaalia maadlejale Danila Sotnikovile 1:1. Mõlemad maadlejad teenisid punkti aktiivsuse eest. Esimesel poolajal teenis punkti Sotnikov, teisel poolajal Nabi. Kuna varem EM-il hõbeda ja pronksi võitnud Sotnikov teenis punkti esimesena, kuulus matšivõit talle.

