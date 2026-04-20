Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis

Heiki Nabi
Albaanias Tiranas alanud maadluse Euroopa meistrivõistlustel kaotas Heiki Nabi Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus (-130 kg) avaringis.

Nabi kaotas Itaalia maadlejale Danila Sotnikovile 1:1. Mõlemad maadlejad teenisid punkti aktiivsuse eest. Esimesel poolajal teenis punkti Sotnikov, teisel poolajal Nabi. Kuna varem EM-il hõbeda ja pronksi võitnud Sotnikov teenis punkti esimesena, kuulus matšivõit talle.

Veerandfinaalis tuleb Sotnikovile vastu valgevenelane Pavel Hlintšuk. Juhul kui Sotnikov jõuab finaali, saab Nabi jätkata lohutusringis.

Toimetaja: Maarja Värv

