Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis
Albaanias Tiranas alanud maadluse Euroopa meistrivõistlustel kaotas Heiki Nabi Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus (-130 kg) avaringis.
Nabi kaotas Itaalia maadlejale Danila Sotnikovile 1:1. Mõlemad maadlejad teenisid punkti aktiivsuse eest. Esimesel poolajal teenis punkti Sotnikov, teisel poolajal Nabi. Kuna varem EM-il hõbeda ja pronksi võitnud Sotnikov teenis punkti esimesena, kuulus matšivõit talle.
Veerandfinaalis tuleb Sotnikovile vastu valgevenelane Pavel Hlintšuk. Juhul kui Sotnikov jõuab finaali, saab Nabi jätkata lohutusringis.
