Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

Vesso kaotas naistemaadluses kehakaalus -62 kg eelringis punktidega 4:7 valgevenelanna Veranika Ivanovale. Vesso läks kohtumist 2:0 juhtima, aga poolajapausile mindi Ivanova 5:2 eduseisul. Teisel poolajal õnnestus Vessol kaks punkti tagasi teenida, aga võiduks vajavat lisapunkti ei suutnud eestlanna teenida ning viimastel sekunditel sai Ivanova Vesso üritusest veel kaks punkti endale ning kohtumine lõppes 4:7 seisuga.

Ivanova on kolmekordne EM-i pronksmedalist ning samuti ka Euroopa mängude pronksiomanik.

Veerandfinaalis kaotas Ivanova 0:10 ja seljaga rootslanna Johanna Lindborgile ning seega ei saa Vesso lohutusringis edasi maadelda.