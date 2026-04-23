Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

Maadlus
Viktoria Vesso (paremal)
Viktoria Vesso (paremal) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Maadlus

Viimase Eesti maadlejana käis Albaanias Titanas peetavatel maadluse Euroopa meistrivõistlustel matil Viktoria Vesso, kes piirdus samuti ühe matšiga.

Vesso kaotas naistemaadluses kehakaalus -62 kg eelringis punktidega 4:7 valgevenelanna Veranika Ivanovale. Vesso läks kohtumist 2:0 juhtima, aga poolajapausile mindi Ivanova 5:2 eduseisul. Teisel poolajal õnnestus Vessol kaks punkti tagasi teenida, aga võiduks vajavat lisapunkti ei suutnud eestlanna teenida ning viimastel sekunditel sai Ivanova Vesso üritusest veel kaks punkti endale ning kohtumine lõppes 4:7 seisuga.

Ivanova on kolmekordne EM-i pronksmedalist ning samuti ka Euroopa mängude pronksiomanik.

Veerandfinaalis kaotas Ivanova 0:10 ja seljaga rootslanna Johanna Lindborgile ning seega ei saa Vesso lohutusringis edasi maadelda.

Toimetaja: Maarja Värv

