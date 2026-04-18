Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

Veerandfinaalseeria esimesed kaks mängu võitnud Kalev/Cramo asus Nord spordihoones toimunud kohtumist kiirelt ning avaveerandi lõpuks läks Cramo juhtima enam kui kümne silmaga. Poolajapausil oli Keila Coolbet 19 punkti kaugusel ja teisel poolajal vahe aina suurenes. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Cramo kindel 105:76 (35:23, 18:11, 31:24, 21:18) võit.

Andrijs Miška ja Tyson Acuff viskasid võidumängus 21 punkti, Erik Makke lisas omalt poolt 19 silma. Ilja Kurucs viskas 15 punkti, aga kaksikduublist jäi üks lauapall puudu. Severi Kaukiainen tegi kaksikduubli ära, kogudes kümme punkti ja 11 resultatiivset söötu. Isaiah Thompson kogus kaotajate eest 24 punkti ja 14 lauapalli, Marko Maletic toetas 22 silmaga.

Eesti meistrivõistlustel teise asetusega Kalev/Cramo kohtub poolfinaalis kolmanda asetusega TalTech/Alexelaga. Võistlustulle astub ka Eesti-Läti liiga põhiturniiri esinumber Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes läheb vastamisi Transcom Pärnuga.

Kõik kolm veerandfinaalseeriat lõppesid kolmes mängus: Pärnu alistas Viimsi ja TalTech lülitas konkurentsist Keila KK.