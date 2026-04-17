Kivi püsib Sotogrande Cupil kõrges mängus

Hispaanias jätkuval Copa Sotogrande ehk Euroopa rahvuste karika võistlusel on eestlastest kõrgeimal kohal Ralf Johan Kivi, kes mängis teisel päeval 71 lööki ning kahe päeva kogutulemiga -3 hoiab ta jagatud kaheksandat positsiooni.

Suurepärase ringi viie birdie ja 0 bogey abil tegi tiitlikaitsja Kevin Christopher Jegers, kes sai kirja 67 lööki ehk kogunisti kümme lööki vähem kui avapäeval. Kokku annab see kahe päeva kokkuvõttes tulemuseks par'i ning 19. koha jagamise.

Richard Tederi kogutulemiks teisel päeval oli 73 lööki ning kahe päeva kokkuvõttes +3 annab jagatud 31. koha. Liimist lahti on olnud Mattias Varjun, kel kirjas +17 (79, 82). Individuaalselt jätkab esikohal hollandlane Scott Woltering skooriga -9 (67, 68). Teda on jälitamas inglaste duo Ben Bolton (-8) ja Eliot Baker (-7).

Meeskondlikult jagab Eesti Hispaaniaga üheksandat kohta, kuid esikolmikust lahutab vaid kuus ja teisest kohast seitse lööki. Kümne löögiga on juhtimas tiitlikaitsja Inglismaa valitseva Euroopa meistri Itaalia ees.

Naiste võistlusel jäi pärast teist päeva ainuliidriks prantslanna Giselle Zhao (-3), kes edestab Havanna Torstenssoni ühe löögiga. Võistkondlikult juhib Rootsi ühelöögilise eduga Prantsusmaa ja Inglismaa ees.