Carlos Queiroz läheb taas peatreenerina MM-ile

Ghana jalgpallikoondise peatreeneriks palgati paar kuud enne MM-finaalturniiri algust kogenud portugallane Carlos Queiroz, kes on sel positsioonil olnud juba neljal eelmisel finaalturniiril.

73-aastane Queiroz juhendas 2010. aastal kodumaa koondist, kui pääseti kaheksandikfinaali ja kaotati seal hilisemale maailmameistrile Hispaaniale. 2014., 2018. ja 2022. aastal oli ta Iraani koondise eesotsas.

Ghana jalgpalliliit loobus märtsis senise peatreeneri Otto Addo teenetest. Eelnevalt oli koondis kaotanud viis kohtumist järjest, sealjuures Austriale 1:4. Kuigi koondis kvalifitseerus MM-finaalturniirile, siis järgmisel talvel toimuvale Aafrika Rahvuste karikaturniirile mitte.

Ghana jalgpallikoondis läheb MM-finaalturniiri alagrupis vastamisi Inglismaa, Horvaatia ja Panamaga. Enne finaalturniiri on planeeritud veel kontrollkohtumised Mehhiko ja Walesiga.

Meeskonda tüürima asuv Queiroz on igati kogenud koondisejuhendaja, kes lisaks nimetatule on töötanud veel ka Araabia Ühendemiraatide, Lõuna-Aafrika, Colombia, Egiptuse ja Katari koondise eesotsas. Sajandi esimesel kümendil tegutses portugallane Manchester Unitedi klubis Alex Fergusoni abilisena.