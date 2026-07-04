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Maroko pääses esimesena veerandfinaali

Jalgpalli MM
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Maroko jalgpallikoondis
Maroko jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Maroko jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiri esimese kaheksandikfinaalis ühe kolmest võõrustajast Kanada 3:0 ja edenes edasi kaheksa parema hulka.

Enne mängu

Turniiri üks kolmest võõrustajast ehk Kanada on niigi teinud oma ajaloo parima esituse. Varasemal kahel finaalturniiril ei teeninud koondis võitugi, aga on nüüd lisaks alagrupile läbinud ka ühe sõelringi.

Kanada koondis alustas turniiri koduses Torontos raske 1:1 viigiga Bosnia ja Hertsegoviina vastu, kuid säras teises kohtumises 6:0 võiduga eelmise finaalturniiri võõrustaja Katari üle. Viimases grupimängus jäädi küll alla Šveitsile 1:2, aga teisena edasipääs oli tõsiasi.

Esimeses väljalangemisringides tuli vastu 2010. aasta finaalturniiri korraldanud Lõuna-Aafrika ja tänu Stephen Eustaquio teise üleminuti tabamusele teeniti 1:0 võit ja pääs 16 hulka.

Kanada vastane Maroko on viimasel ajal jõuliselt end vutimaailma tippu murdnud. Eelmisel MM-il jõuti koguni poolfinaali ja hiljuti teeniti küll vastuolulisel moel esikoht kodusel Aafrika Rahvuste karikaturniiril.

Maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev Maroko läks kohe turniiri avamängus vastamisi viiekordse maailmameistri Brasiiliaga ja tegi 1:1 viigi. Teises kohtumises saadi aga jagu Šotimaast 1:0 ja kolmandas Haitist 4:2.

1/16-finaalis tuli vastaseks Euroopa tippkoondis Holland, kuid tänu Issa Diopi üleminutite tabamusele kindlustati esialgu 1:1 viik ja lisaaeg ning hiljem võideti penaltiseeria 3:2.

Kanada ja Maroko koondised lähevad vastamisi teist finaalturniiri järjest. Nelja aasta eest Kataris kuuluti samasse alagruppi ja siis sai Maroko 2:1 võidu.

Kanada koondise jaoks on hea uudis kindlasti see, et vigastusega kimpus olnud staarmängija Alphonso Davies sai eelmises kohtumises vahetusest juba väljakule ja võib kuuluda seekord algkoosseisu. Eesti fännid ootavad kindlasti huviga, kas siinsest kõrgliigast tuule tiibadesse saanud Promise David teenib taas võimaluse.

Maroko koondise ilmselt suurim täht on jätkuvalt Achraf Hakimi, kes teeb tõenäoliselt ajalugu. Kui ta laupäeval platsile lubatakse, saab temast esimene Aafrika jalgpallur, kes pidanud MM-finaalturniiridel 15 kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

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