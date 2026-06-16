Tuneesia palkas olukorda päästma teeneka prantslase

Tuneesia kaotas MM-finaalturniiri esimese kohtumise Rootsile lausa 1:5 ja alaliit reageeris kiirelt, lastes peatreeneri lahti. Teisipäeval kinnitati, et asemele palgatatakse kogenud Renard.

57-aastane Renard on tüürinud karjääri jooksul mitmeid koondiseid, teiste seas 2018. aasta MM-finaalturniiril Marokot ja 2022. aasta MM-finaalturniiril Saudi Araabiat.

Vahepeal ka Prantsusmaa naiste koondist juhendanud Renard oli kuni aprilli keskpaigani taas saudide eesotas, aga vallandati sellelt positsioonilt, kuigi meeskond kvalifitseerus finaalturniirile.

Tuneesia jalgpalliliidu teatel täidab karjääri jooksul juhendajana ka kaks Aafrika rahvuste karikat võitnud Renard hetkel peatreeneri ülesandeid kuni turniiri lõpuni, aga seejärel on võimalus koostööd ka pikemalt jätkata.

Tuneesia mängib teise alagrupikohtumise 20. juunil Jaapaniga ja viis päeva hiljem ollakse vastamisi Hollandiga.