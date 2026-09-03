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Teenekas jalgpallitreener mõtles ümber ja naasis Ghana tüüri juurde

Jalgpall
Carlos Queiroz.
Carlos Queiroz. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Ghana jalgpalliliit (GFA) teatas, et suvise MM-finaalturniiri järel ameti maha pannud Carlos Queiroz naasis peatreeneripostile.

Queiroz nimetati Ghana peatreeneriks tänavu aprillis. Ta tüüris oma meeskonna MM-finaalturniiril 1/16-finaali, kus Ghana pidi tunnistama Šveitsi 1:0 paremust. Pärast seda mängu otsustas Queiroz omal soovil ametist lahkuda.

Kolmapäeval teatas GFA, et pärast pikalt kestnud läbirääkimisi otsustas Quieroz uuesti ametisse astuda. "Ghana teenimine on palju enamat kui lihtsalt jalgpallikoondise treenimine. See on privileeg ja vastutus austada üht Aafrika suurimat jalgpalliriiki," kommenteeris Quieroz Instragrami postituses. "Meie eesmärk on selge: areneda iga päev, ühendada Ghana rahvas ning võidelda iga võidu eest suure kire ja uhkustundega," lisas ta.

73-aastane portugallane on varem juhendanud suurturniiridel Portugali, Egiptuse ja Iraani rahvuskoondiseid. Klubijalgpallis veetis Queiroz aastaid Manchester Unitedis Sir Alex Fergusoni abitreenerina, lisaks juhendas peatreenerina ühe hooaja Madridi Reali.

Ghana koondise järgmised mängud leiavad aset septembri lõpus, kui 2027. aasta Aafrika Rahvuste karika valiksarjas minnakse vastamisi Elevandiluurannikuga.

Toimetaja: Henrik Laever

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