Marokot on MM-i eel tabanud vigastustelaine, Horvaatia teenis võidu

Maroko jalgpallikoondis pidas pühapäeval oma viimase kohtumise enne MM-i, kui mängis New Jerseys Norraga viiki. Valitsev Aafrika meister on enne suvist suurturniiri sattunud aga vigastuskriisi.

Neli aastat tagasi MM-il pronksimängus kaotanud Maroko läks maavõistluses Norra vastu juhtima juba kaheksandal minutil, kui Brahim Diaz tabamuseni jõudis. Kohtumine lõppes siiski 1:1 viigiga, kui Martin Odegaard mängu 75. minutil värava lõi.

Valitsev Aafrika meister heitleb enne MM-i aga mitme vigastusega, pühapäeval lahkus mängust varakult vasakkaitsja Noussair Mazraoui ja poolajapausil vahetati jalavigastuse tõttu välja ka vasakul äärel ründajana tegutsenud Abdessamad Ezzalzouli. Peatreener Mohamed Ouahbi tõdes, et on koosseisu sügavuse üle mures. "Kaotasime kaks mängijat vigastustele ja ootame pingsalt, kui tõsised need olukorrad on. Olen tõesti mures," sõnas juhendaja.

Mõlema koondise jaoks oli tegemist viimase kontrollkohtumisega enne järgmisel nädalal algavat MM-i. Maroko kohtub C-grupis Brasiilia, Haiti ja Šotimaaga, Norra aga I-grupis Prantsusmaa, Senegali ja Iraagiga.

2018. aastal MM-hõbeda saavutanud Horvaatia koondis lõpetas oma ettevalmistuse võidukalt, kui alistas kodupubliku ees Sloveenia. Horvaadid läksid 51. minutil vanameister Luka Modrici tabamusest juhtima, aga Andraz Sporar taastas 83. minutil viigiseisu. Horvaatia kangelaseks kerkis Mario Pašalic, kelle värav kolmandal üleminutil tõi võõrustajale 2:1 võidu. Horvaatia kohtub L-grupis Inglismaa, Ghana ja Panamaga.

Viimases kontrollmängus teenis võidu ka Ecuador, kes alistas Jordy Caicedo, Nilson Angulo ja Pervis Estupinani väravatest Guatemala 3:0. MM-finaalturniiril kohtub Ecuador E-grupis Saksamaa, Curacao ja Elevandiluurannikuga.

Jalgpalli MM-i avamäng toimub neljapäeval, 11. juunil, kui Mehhiko võõrustab legendaarses Estadio Aztecas Lõuna-Aafrika Vabariiki. Kohtumise otseülekanne algab kanalil ETV kell 21.35.