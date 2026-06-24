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Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

Jalgpalli MM
Inglismaa koondise kapten Harry Kane jättis mängu lõpus realiseerimata hea võimaluse
Inglismaa koondise kapten Harry Kane jättis mängu lõpus realiseerimata hea võimaluse Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril mängisid Inglismaa ja Ghana teisipäeval L-alagrupi teises voorus väravateta viiki.

Ghana peatreener Carlos Queiroz saatis oma meeskonna väljakule kindla plaaniga oma värav puhas hoida ja nii seistigi avapoolajal kõigi jõududega kaitses. Inglismaa hoidis kogu kohtumise jooksul palli 80 protsenti mänguajast, Ghanal ei õnnestunud avapoolajal jõuda ühegi pealelöögini ning omavahel tehti kokku 78 õnnestunud söötu.

Teisel poolajal avanesid ka Ghanal kiirrünnakutest võimalused ning Inglismaa pääses kahel korral puhta nahaga. Esmalt ei hinnanud väravavaht Jordan Pickford 67. minutil väljatulekut õigesti ja ta põrkas Ghana ründaja Prince Aduga kokku, kohtunik määras aga vea Inglismaa kasuks.

Mängu kõige vastuolulisem intsident juhtus aga 79. minutil, kui Adu pääses Ghana kiirel vasturünnakul kaitseliini taha jooksma, Aston Villa keskkaitsja Ezri Konsa tegi tema vastu näiliselt vea, mis oleks pidanud päädima penalti ja punase kaardiga, ent kohtunik jättis vilistamata.

86. minutil oli aga Inglismaal ühe rünnaku jooksul kaks head võimalust: esmalt tabas Nico O'Reilly pealöök latti ja sealt põrkas pall tagasi koondise kaptenile Harry Kane'ile, kes saatis aga palli otse õhust üle värava.

Et alagrupifaasist lähevad 12 kolmanda koha saanud meeskonnast järgmisesse ringi edasi kaheksa, on neli punkti kogunud Inglismaa ja Ghana viimase vooru eel siiski üsna soodsas seisus. Inglismaa mängib viimases voorus Panamaga, Ghana Horvaatiaga.

L-alagrupp

Inglismaa

0
:
0

Ghana

90:00

      Toimetaja: Anders Nõmm

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