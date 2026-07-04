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Colombia napsas kesiseks jäänud Ghana eest viimase pääsme

Jalgpalli MM
Colombia - Ghana jalgpalli MM-il
Colombia - Ghana jalgpalli MM-il Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril tagas viimase koondisena koha kaheksandikfinaalis Colombia, kes oli Jhon Ariase avapoolaja värava toel Ghanast üle 1:0.

Kansas Citys juba kaheksandal minutil koondisekaaslase Jhon Cordoba vigastuse tõttu vahetusest väljakule tulnud Luis Suarez tsenderdas kuus minutit hiljem palli viiekastijoonele, kus üksi seisnud Jhon Arias selle ühe puutega muretult võrku saatis.

Colombia jätkas teise värava jahtimist ja head võimalused olid nii Luiz Diazel kui Johan Mojical, aga Lawrence Zigi tõrjus reedel seitse pealelööki ning suutis ülejäänud mängu jooksul oma värava puhtana hoida.

Teisel pool väljakut oli Camilo Vargasel aga sootuks lihtsam tööpäev: Ghana ei jõudnudki kohtumise jooksul ühegi raamidesse tehtud pealelöögini. Kogu finaalturniiri nelja mängu jooksul tegi Ghana raamidesse neli pealelööki, kõigist 48 meeskonnast kõige vähem.

Üheksast 1/16-finaali pääsenud Aafrika meeskonnast jõudsid kaheksandikfinaali vaid Maroko ja Egiptus, mõlemad penaltiseeria järel. Lõuna-Ameerika on aga 16 parema seas esindatud nelja meeskonnaga ning Colombia läheb oma 1/8-finaali kohtumises 7. juulil Vancouveris vastamisi Šveitsiga.

1/16-finaal

Colombia

1
:
0

Ghana

00:00

  • Arias14'

    Toimetaja: Anders Nõmm

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