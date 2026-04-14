TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

Autor/allikas: Raigo Tõnisalu/TalTech/Alexela
Korvpall

TalTechi korvpallimeeskond teenis Eesti meistriliiga veerandfinaalseerias teise võidu, alistades võõrsil Keila KK kaheksa punktiga.

Koduväljakul toimunud avamängu 25 punktiga võitnud TalTech läks võõrsil teisel veerandil juhtima 11 punktiga, aga Keila Korvpallikoolil õnnestus pikemaks pausiks vahe viiele punktile lihvida. Külalised said kolmandal veerandil aga uuesti hoo sisse ning saavutasid ühel hetkel 18-punktilise edu.

Keila mängis otsustaval veerandil enam kui 400 pealtvaataja ees küll südikalt, aga TalTech säilitas eduseisu ning vormistas 73:65 (23:18, 15:15, 23:13, 12:19) võidu.

TalTechi kapten Oliver Metsalu tegi mitmekülgse esituse, kogudes 29 minutiga 18 punkti, 11 lauapalli, neli korvisöötu ja ühe bloki. Oliver Suurorg toetas 15 punktiga, Taavi Jurkatamm tegi 13 punkti ja 15 lauapalliga kaksikduubli. Eric Schmalz viskas Keila eest 26 punkti ja lisas üheksa lauapalli.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas mäng toimub reedel TalTechi spordihoones. Selle paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas BC Kalev/Cramo või Keila Coolbetiga, Cramo võitis esimese mängu viie punktiga. Eesti-Läti liiga põhiturniiri esinumbrina lõpetanud Tartu Ülikool Maks & Moorits pääses koduses meistriliigas otse poolfinaali, kus kohtub Transcom Pärnu ja Viimsi vastasseisu võitjaga. Pärnu võitis esimesed kaks mängu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

