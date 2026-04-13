City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

Manchester City mängijad tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga tiitliheitlus tõotab tulla põnev, sest Manchester City kasutas Londoni Arsenali kaotuse ära ja jõudis liidrist kuue punkti kaugusele.

Liigatabeli tipus asetsev Arsenal pidi laupäeval tunnistama kodumurul Bournemouthi paremust tulemusega 2:1 ja City ei jätnud seda võimalust kasutamata, kui lõi võõrsil Chelsea'le kolm vastuseta väravat (51. O'Reilly, 57. Guehi, 68. Doku).

City on kogunud 31 mänguvooruga 64 punkti ja Arsenalil on 32 vooruga 70. Premier League'i hooaja jooksul peavad kõik klubid 38 kohtumist, järgmisel pühapäeval võõrustab City just Arsenali.

Jälle peatreenerit vahetanud Tottenham ei suutnud Roberto De Zerbi debüütmängus kehva seeriat lõpetada, kui võõrsil jäädi Sunderlandile alla 0:1. Tottenham pole sel kalendriaastal koduses kõrgliigas võiduarvet avanud, viimati tunti võidurõõmu 28. detsembril Crystal Palace'it külastades.

Arsenal ja City võitlevad tabeli tipus esikoha nimel, neile kahele järgnevad Meistrite liiga kohtadel Manchester United, Aston Villa (mõlemad 55 p) ja Liverpool (52 p). Chelsea (48 p) üritab hooaja lõpusirgel veel esiviisikusse kerkida, aga 47 punkti peal on nii Brentford kui ka Everton, punkti kaugusele jäävad veel Brighton ja Sunderland.

Keldris jätkab Wolverhampton (17 p) ja 19. kohal on Burnley (20 p). 30 punkti kogunud Tottenham jätkab samuti väljalangemistsoonis ning jääb West Hamist (32 p) kahe silma kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

